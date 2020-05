Tapiolan niittyjen, puistojen ja pihojen alkuperäiset puutarhasuunnitelmat esillä ensi kertaa kokonaisuutena

Puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksen tekemät maisemasuunnitelmat, jotka loivat omalta osaltaan Tapiolasta merkittävän puutarhakaupungin, ovat kokonaisuutena ensi kertaa nähtävillä Näyttelykeskus WeeGeellä perjantaina 5.6.2020 avautuvassa näyttelyssä.

Jussi Jännes - Unelma puutarhakaupungista johdattelee Tapiolan puutarhasuunnitelmien ja valokuvien kautta aikaan, jolloin Suomessa alkoi tyylillisesti modernimpi aika maisemasuunnittelussa. Näyttelyssä pääsee tutustumaan kymmeniin julkisiin ja yksityisiin tapiolalaispihoihin.



Näyttelyä varten on digitoitu Arkkitehtuurimuseon ja Espoon kaupunginmuseon kokoelmista Jänneksen Tapiola -suunnitelmien kokonaisuus, josta osa on nyt ensimmäistä kertaa esillä. Suunnitelmat ovat kauniita piirroksia, alkuvuosien kuvat on piirretty kokonaan käsin.



Jussi Jännes (1922–1967) oli ensimmäisiä maisemaan keskittyviä arkkitehteja Suomessa. Hänen kädenjälkensä näkyy edelleen vahvasti Tapiolassa. Hän vastasi yli 80 Tapiolan suunnittelukohteesta keskittyen niin julkisiin kuin yksityisiin tiloihin, joissa ulko- ja sisätilat limittyvät toisiinsa ilman raja-aitoja sulautuen ympäröivään maisemaan.



Jänneksen puutarhasuunnittelemissa korostui huolellinen ja rohkea avoimien alueiden käsittely. Omaperäisissä tarkoin valituissa istutuksissa huomioitiin värien vaihtuminen vuodenaikojen mukaan ja kukkimisen jatkuminen aina keväästä syksyyn. Hän loi viheralueillaan kävelijälle erilaisia näkymiä, jotka muuttuivat katselukohdan mukaan.



Näyttely on kokonaisuudessaan esillä myös verkossa: nayttelykeskusweegee.fi





Näyttelyn on tuottanut Espoon kaupungin Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut.



Jussi Jännes – Unelma puutarhakaupungista 5.6.–31.12.2020

Paikka: Näyttelykeskus WeeGee, Studio Suuronen

Vapaa pääsy