Tässä ovat ehdokkaat vuoden parhaiksi äänikirjoiksi!

Suuri äänikirjapalkinto -finalistit ovat nyt selvillä. Juuri päättyneessä Storytel Awards -yleisöäänestyksessä annettiin lähes 12 000 ääntä.

Storytel palkitsee vuoden parhaat äänikirjat ja niiden lukijat Helsingissä Storytel Awards -gaalassa maaliskuussa 2020. Suuri äänikirjapalkinto jaetaan Suomessa nyt ensimmäistä kertaa. Palkinnon tavoitteena on edistää äänikirjamarkkinan kehitystä, jakaa kuuntelemisen iloa sekä tehdä tunnetuksi sitä, millainen merkitys ammattitaitoisilla lukijoilla on kuunteluelämyksen luomisessa.



Palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa: kaunokirjallisuus, jännitys ja dekkarit, tietokirjallisuus ja elämäkerrat sekä lasten -ja nuortenkirjallisuus. Yleisöäänestys on nyt päättynyt ja kunkin kategorian finalistit on valittu äänten perusteella. Kaksi viikkoa kestäneessä Storytel Awards -yleisöäänestyksessä annettiin yhteensä lähes 12 000 ääntä.



”Yleisöäänestys herätti runsaasti kiinnostusta ja suuri äänimäärä ilahdutti! Äänten määrä kertoo siitä, että Suuri äänikirjapalkinto on toivottu ja raikas lisä perinteisten kirjallisuuspalkintojen joukkoon. Erityisesti on kiitelty sitä, että äänikirjojen lukijoita palkitaan nyt ensimmäistä kertaa”, sanoo Storytelin maajohtaja Mari Wärri.



Listalle nousi tuttuja ja odotettuja nimiä, mutta joukossa oli myös yllätyksiä – kirjoja, joita ei perinteisten kirjallisuuspalkintojen ehdokaslistoilla ole totuttu näkemään.



“Finalistikirjojen joukko on ihastuttavan monipuolinen. Se kertoo siitä, että tarina voi olla kuunneltuna aivan erilainen kokemus kuin mitä se luettuna olisi”, Wärri sanoo.



Raadit valitsevat vuoden parhaat kirjat



Yleisöäänten perusteella jatkoon päässeet äänikirjat menevät raatien arvioitaviksi. Raadit muodostuvat kirjallisuuden asiantuntijoista, toimittajista, mediapersoonista ja äänikirjojen kuuntelijoista.



"Meille oli tärkeää saada raateihin mukaan kirja-alan asiantuntijoita, mutta myös laajemmin intohimoisia äänikirjojen ystäviä ja äänenkäytön ammattilaisia."



Kaunokirjallisuusraadin puheenjohtaja on Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja ja kirjallisuutta rakastava toimittaja Ronja Salmi. Raadissa istuu myös kirjailija, toimittaja ja kirjallisuuskriitikko Karo Hämäläinen sekä muusikko, tuottaja ja laulunkirjoittaja Janne Samuli Sirviö.



Jännityskirjallisuus ja dekkarit -raadin puheenjohtaja on juontaja, toimittaja ja radiopersoona Jone Nikula. Lisäksi raadissa on palkittu rikos- ja oikeustoimittaja ja tietokirjailija Tuomas Rimpiläinen sekä kirjoittaja ja kirjojen ystävä Kirsi Ranin.



Tietokirjallisuus ja elämäkerrat -raadin puheenjohtaja on kustannusalan vaikuttaja ja yksi Suomen parhaista kirja-alan asiantuntijoista Leena Majander-Reenpää. Hänen lisäkseen raadissa toimivat toimittaja ja mediapersoona Ina Mikkola ja Long Playn päätoimittaja ja tietokirjailija Antti Järvi.



Lasten- ja nuortenkirjallisuus -raadin puheenjohtaja on Suomen menestynein tennistähti, kirjojen ystävä ja kahden lapsen isä Jarkko Nieminen. Hänen lisäkseen raadissa ovat kriitikko, kouluttaja ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntija Päivi Heikkilä-Halttunen sekä 11-vuotias intohimoinen kirjojen ystävä ja vloggaaja Lukuhirmu Hertta.



Suuri äänikirjapalkinto jaetaan kunkin kategorian voittajateoksen kirjoittajalle sekä äänikirjan lukijalle. Jos palkittava kirja on ulkomainen käännösteos, luovutetaan palkinto kirjailijan sijaan kääntäjälle. Palkinnot jaetaan ja voittajat julkistetaan Storytel Awards -gaalassa Helsingissä 26. maaliskuuta 2020.



Storytel Awards -finalistit:



Kaunokirjallisuus:

Auschwitzin tatuoija (Heather Morris, lukija Markus Niemi, Aula & CO)

Sirkka (Anni Saastamoinen, lukija Pirjo Heikkilä, Kosmos)

Kaverin puolesta kyselen (Anna Karhunen, Tiia Rantanen, lukija Anna Karhunen, Tiia Rantanen, Kosmos)

Arkisatuja aikuisille (Ina Westman, Katja Lahti, lukija Krista Putkonen-Örn, Kustantamo S & S )

Bolla (Pajtim Statovci, lukija Kuisma Eskola, Otava)



Jännitys & dekkarit:

Veitsi (Jo Nesbø, lukija Jukka Pitkänen, Johnny Kniga)

Uskollinen lukija (Max Seeck, lukija Satu Paavola, Tammi)

Kultahäkki (Camilla Läckberg, lukija Karoliina Kudjoi, Otava)

Nokimusta seikkailu (Juha Vuorinen, lukija Jari Karjalainen, Diktaattori)

Viides Mooseksen kirja (Christina Larsson, lukija Karoliina Kudjoi, WA Publishing International)



Tietokirjallisuus & elämäkerrat:

Lihan loppu (Suvi Auvinen, lukija Jukka Pitkänen, Kosmos)

Putinin trollit (Jessikka Aro, lukija Satu Paavola, Johnny Kniga)

Mercedes Bentso (Venla Pystynen, Linda-Maria Roine, lukija Linda-Maria Roine, Johnny Kniga)

Valon antajat (Vappu Pimiä, Johanna Huhtamäki, lukija Vappu Pimiä, Otava)

Minun tarinani (Michelle Obama, lukija Krista Putkonen-Örn, Otava)



Lasten- ja nuortenkirjallisuus:

Prinsessa Pikkiriikki ja huutava vääryys (Hannele Lampela, lukija Elsa Saisio, Otava)

Homopojan opas (Eino Nurmisto, lukija Paavo Kääriäinen, Nemo)

Taltuta klassikko! (Maria Laakso, lukija Pirjo Heikkilä, Tammi)

Koiramäen Suomen historia (Mauri Kunnas, lukija Kuisma Eskola, Otava)

Tuhatkuolevan kirous (Siiri Enoranta, lukija Kati Tamminen, WSOY)