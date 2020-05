Tässä ovat vuoden 2019 parhaat äänikirjat – Suuren äänikirjapalkinnon voittajat palkittiin tänään Storytel Awards -virtuaaligaalassa

Kotimaiset äänikirjat kahmivat palkintoja tänään ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetyssä Storytel Awards -gaalassa. Gaala pidettiin koronavirustilanteen takia virtuaalisena.

Storytel Awards -gaalassa palkittiin tänään vuoden 2019 parhaita äänikirjoja. Virtuaalisen gaalan juontajana toimi Maria Veitola.

Palkintoja jaettiin neljässä eri kategoriassa: kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus ja elämäkerrat, jännitys ja dekkarit sekä lasten ja nuorten kirjat. Kotimaiset tarinat menestyivät gaalassa erinomaisesti, sillä jokaisen kategorian voitti kotimaisen kirjailijan tekemä teos. Eniten voittoja kahmi näyttelijä-koomikko Pirjo Heikkilä, joka on lukenut äänikirjaksi kaksi neljästä voittajateoksesta.

"Meistä on ollut upeaa päästä tekemään uudenlaista palkintogaalaa, joka nostaa keskiöön audioformaatin erityispiirteet osana kirjallisuutta sekä äänikirjojen ammattitaitoiset lukijat. Kustantajayhteistyökumppaneiltamme ja äänikirjojen tekijöiltä saamamme positiivinen vastaanotto sekä yleisöäänestyksen suosio viestivät vahvasti kasvavasta kiinnostuksesta äänikirjoja kohtaan ja siitä, että tapahtumalle oli tilausta juuri tässä ajassa", Storytelin markkinointipäällikkö Hanna Walldén sanoo.

Kaunokirjallisuus: Oikealla lukijalla teos saa uuden elämän



Kaunokirjallisuuden kategoriassa ykkössijan nappasi Anni Saastamoisen Sirkka, joka toimii raadin mukaan erityisen hyvin äänikirjana. Teos on raadin mielestä täydellinen esimerkki siitä, kuinka oikealla lukijalla alkuperäinen teos saa uuden elämän. Kirjan lukija on Pirjo Heikkilä.

”Teos on äänikirjana kokoaan suurempi. Kerronta on helposti seurattavaa ja viihdyttävää, ja päähenkilö on kiinnostava ja ainutlaatuinen persoona, josta paljastuu uusia puolia tarinan edetessä. Teos antaa äänen henkilölle, jonka kaikki tiedämme mutta jonka ajatuksia emme tunne. Teoksen lukija on kuin tehty tätä kirjaa varten, hän antaa oman tulkintansa tarinaan ja tuo siihen huumoria, lämpöä ja inhimillisyyttä”, raati perustelee.

Jännitys & dekkarit: Voittajakirjassa on kansainvälistä ainesta

Jännitys & dekkarit -kategorian voittajaksi raati valitsi yksimielisesti Max Seeckin dekkarin Uskollinen lukija. Raadin mukaan napakka ja koukuttava tarina toimi erityisen hyvin äänikirjana Satu Paavolan lukemana.



”Kirjan tarina, henkilöhahmot ja poliisin työnkuvaus oli niin uskottavasti ja ammattitaitoisesti kokoon kehrätty, että voittajan valinta oli helppo. Uskollinen lukija on lajityyppinsä muotovalio ja kansainvälistä ainesta”, raati perustelee.

Tietokirjallisuus ja elämäkerrat: Voittajateos vie maailmaan, josta kuullaan harvoin

Parhaana äänikirjana tietokirjallisuus ja elämäkerrat -kategoriassa palkittiin Venla Pystysen ja Linda-Maria Roineen kirjoittama elämäkerta Mercedes Bentso – Ei koira muttei mieskään. Raadin mukaan kirja vie maailmaan, joka ei ole millään tavalla miellyttävä ja josta kerrotaan harvoin. Se on tarina rap-artisti Mercedes Bentsosta eli Linda-Maria Roineesta, Helsingin huumepiireistä, hyväksikäytöstä, väkivallasta ja musiikin pelastavasta voimasta.

”Teos raapii kuuntelijan mieltä ja korvaa, kun lukijana on henkilö, joka itse kertoo oman tarinansa. Palkittu kirja on nimenomaan äänikirjana luontevasti omimmassa olomuodossaan. Kuuntelija tulee lukija-kirjoittajan kautta vedetyksi keskelle tapahtumia, tuntuu kun Roine kertoisi tarinaansa juuri minulle. Äänikirjaan tulee myös tunnustuksellinen ja intiimi ulottuvuus. Kirjan jälkeen kuulemme ja ymmärrämme paremmin”, raati kuvailee.

Lasten ja nuorten kirjallisuus: Voittaja voi johdattaa suoranaiseen lukuhimoon

Lasten ja nuorten kirjallisuus -kategorian voittaja valittiin raatilaisten erilaisista taustoista ja lukutottumuksista huolimatta yksimielisesti. Voittajaksi valittiin kirjallisuudentutkija Maria Laakson tekemä nuorten tietokirja Taltuta klassikko, joka ei ole muodoltaan perinteinen tietokirja. Se yhdistelee kirjallisuudentutkijan asiantuntemuksen, tarkkapiirteisen kielentajun ja nykynuoria puhuttelevan verbaalitykityksen. Siksi raadin mielestä äänikirjan lukijan karisma saa kuulua tulkinnassa.

”Pirjo Heikkilän tunnistettava ja kuulijan huumoria oikealle taajuudelle virittävä ääni imaisee kirjallisuuden klassikoihin ennakkoluuloisesti ja penseästi suhtautuvan nuoren kahdeksan kotimaisen klassikkoteoksen pariin. Nuorten lukemaan innostamisessa lähes kaikki keinot ovat jo sallittuja”, raati perustelee.

Raadin juniorijäsen, 11-vuotias Lukuhirmu Hertta, totesi, että Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen osuus oli niin koukuttava, että hän haluaa lukea Kiven alkuteoksen.

”Nuorten tietokirjasta innostuminen ja huvittuminen voi siis parhaimmillaan johdattaa suoranaiseen lukuhimoon”, raati toteaa.

Yleisöllä oli vuoden 2019 parhaiden äänikirjojen valinnassa suuri rooli – esivalintalista koottiin Storytelin suosituimpien ja parhaiten arvioitujen äänikirjojen joukosta, joista yleisö sai äänestää finaaliin viisi parasta kirjaa. Niiden joukosta asiantuntijaraadit valitsivat voittajat.

Suuren äänikirjapalkinnon 2019 voittaneet teokset:



Kaunokirjallisuus:

Sirkka – Anni Saastamoinen

Lukija: Pirjo Heikkilä

Kustantaja: Kosmos

Raati: Ronja Salmi (pj), Karo Hämäläinen ja Janne Samuli Sirviö.

Jännitys & dekkarit:

Uskollinen lukija – Max Seeck

Lukija: Satu Paavola

Kustantaja: Tammi

Raati: Jone Nikula (pj), Tuomas Rimpiläinen ja Kirsi Ranin.

Tietokirjallisuus ja elämäkerrat:

Mercedes Bentso - Ei koira muttei mieskään, Venla Pystynen ja Linda-Maria Roine

Lukija: Linda-Maria Roine

Kustantaja: Johnny Kniga

Raati: Leena Majander-Reenpää (pj), Ina Mikkola ja Antti Järvi.

Lasten ja nuortenkirjallisuus:

Taltuta klassikko! – Maria Laakso

Lukija: Pirjo Heikkilä

Kustantaja: Tammi

Raati: Jarkko Nieminen (pj), Päivi Heikkilä-Halttunen ja Lukuhirmu Hertta.



FAKTA:



• Suuri äänikirjapalkinto jaettiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Konseptin pohjana on Ruotsissa vuodesta 2008 alkaen vuosittain jaettu Stora ljudbokspriset.

• Kirjakauppaliiton uusimpien tilastojen mukaan äänikirjamyynti vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

• Viime vuonna pelkästään Storytelissä kuunneltiin äänikirjoja yhteensä 14,3 miljoonaa tuntia mikä on 14,2 miljoona tuntia enemmän kuin neljä vuotta aikaisemmin vuonna 2016.

• Storytelin käyttäjät viettävät aikaa äänikirjojen parissa keskimäärin jo yli tunnin päivässä.

• Suomessa Storytelin valikoimassa olevissa äänikirjoissa riittää kuunneltavaa lähes 900 000 tunniksi eli 99 vuodeksi. Valikoima kasvaa uusilla kirjoilla joka päivä.

• Dekkarit ja true crime ovat äänikirjoina erityisen suosittuja genrejä. Suomessa kuunnellaan äänikirjoina myös poikkeuksellisen paljon elämäkertoja. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana nosteessa ovat olleet erityisesti lastenkirjallisuus sekä viihteellinen hyvän mielen kirjallisuus.

Lähteet: Kirjakauppaliitto & Storytel