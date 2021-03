Teknologiateollisuus ry:n ratkaisu jättää henkilöstöryhmät löysään hirteen

Tradenomiopiskelijat: Opiskelijakulttuuri päivitettävä 2020-luvulle 2.12.2020 17:23:33 EET | Tiedote

Viime päivinä julkisuuteen on noussut keskustelu korkeakouluopiskelijoiden kulttuurista, jossa on havaittu esiintyvän seksuaalista häirintää ja jopa suoranaista naisvihaa. Moni on kertonut negatiivisia kokemuksiaan omilta opiskeluajoiltaan ja valitettavan useasti näiden kokemusten keskiössä on opiskelijajärjestöjen toiminta. Ongelma on vakava ja vaatii välitöntä muutosta.