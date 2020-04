Television puolella yhteistyötä tehneeltä kirjoittajakaksikolta äänikirjauutuus – Fennia kertoo Helsingin Kalliossa asuvasta palkkamurhaajasta

Äänikirjapalvelu Storytel julkaisi 11.3. kymmenosaisen äänikirjan Fennia, joka kertoo Helsingin Kalliossa asuvasta palkkamurhaajasta. Suomen True Detectiveksi kutsutun trillerin ovat kirjoittaneet aiemmin television puolella yhteistyötä tehneet käsikirjoittajat Lassi Vierikko ja Petja Lähde, jotka kirjoittavat nyt ensimmäistä kertaa suoraan äänikirjaformaattiin.

- Halusimme teokseen mahdollisimman urbaanin ympäristön, joka on kuitenkin Suomessa. Kallio on tuttu ja eläväinen kaupunginosa, mutta sen eläväisyyden alle saattaa kätkeytyä jotain, josta me ei tiedetä mitään, Vierikko taustoittaa.

Vierikko on ollut mukana käsikirjoittamassa suosittujen televisiosarjojen Downshiftaajien ja Ex-onnellisten ensi syksynä televisiosta tulevia kausia. Lisäksi hän on ollut mukana tekemässä uunituoretta Huone 301 -televisiosarjaa. Vierikko sanoo televisioon kirjoittamisesta olleen apua äänikirjan teossa, sillä niiden lainalaisuudet ovat samankaltaiset.

- Kun on tv-sarjakokemusta, niin oli tietoinen siitä, että tarinaan halutaan koukkuja eli jotain mitä odottaa, sekä jännittäviä istutuksia, joita tarinan kuluessa lunastetaan. Lisäksi lukujen pitää päättyä cliffhangeriin, kuten televisiosarjan jaksot, Vierikko sanoo.

Fenniassa palkkatappajan naapuriin muuttava nainen ja tämän mykkä tytär laukaisevat päähenkilön piilossa pysytelleet lapsuusmuistot. Hän joutuu tämän seurauksena taistelemaan voimistuvien tunteidensa kanssa.

Äänikirjan ohella trilleri-genre on uusi aluevaltaus myös Petja Lähteelle, jonka käsialaa on muun muassa viime vuonna ensi-illan saanut komediaelokuva Fingerpori. Lähde on kirjoittanut useita kirjoja, ja hänen lastenromaaninsa Surunsyömä voitti viime vuonna Suomen Nuorisokirjailijat ry:n Arvid Lydecken -palkinnon.

- Se, mikä Fenniassa on haastavaa, on se, että meidän pitäisi saada ihmiset tykkäämään päähenkilöstä, joka tappaa ihmisiä suunnilleen heti ensimmäisellä sivulla, Lähde naurahtaa.

Fennian televisio-oikeudet herättävät kiinnostusta

Televisiotuotantoyhtiö Aito Media Oy kiinnostui Fennian televisio-oikeuksista jo ennen äänikirjan virallista julkaisua. Aito Median vastaavan tuottajan Erna Aallon mukaan syynä kiinnostukselle on oivallus siitä, miten samankaltaiset lainalaisuudet äänikirjalla ja sarjamuotoisella televisiolla on.

- Varsinkin Storytel Original -sisällöt ovat meille kiinnostavia. Ne tarjoavat täysin eri lähtökohdat televisioinnille kuin perinteiset kirjat, Aalto huomauttaa.

Ennen televisioon ponnistettiin perinteisten romaanien pohjalta. Jatkossa televisiosarjan taustalla voi entistä useammin olla äänikirja. Petja Lähteen mukaan Fenniaakin alettiin suorilta käsin käsikirjoittamaan, kuten televisiosarjaa. Tarina jaettiin kymmeneen yhtä pitkään jaksoon ja käänteet kirjoitettiin mahdollisimman selkeiksi. Oman mausteensa äänikirjaan tuo se, että sillä on vain yksi lukija.

- Silloin repliikit on minimoitava ja tekstin on oltava melko päälauseinen. Ihmiset kuuntelevat äänikirjoja esimerkiksi työmatkoillaan, jolloin fokus karkaa helposti, jos lähtee liikaa maalailemaan. Eli tekstin tulee olla mahdollisimman kirkasta, ja kun on kyseessä trilleri, tarinan pitää mennä eteenpäin isolla tempolla, Lähde selittää

