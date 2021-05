Tervetuloa Myyntityö vuorovaikutuksena -kirjan julkistamistilaisuuteen 11.5.2021

Liikunnanohjaajan tutkintonimike ei kerro tarpeeksi asiantuntijuudesta 4.5.2021 11:54:07 EEST | Blogi

Liikunta-alalla on jo pitkään kipuiltu ongelmallisten tutkintonimikkeiden kanssa. Liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut on asiantuntija, jolla on valmiudet toimia vastuullisissa tehtävissä liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun toimialoilla. Tällä hetkellä liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintonimike kuitenkin pelkistää koulutuksen tavoitteita ja sisältöjä mielikuvissa liian suppeiksi jättäen asiantuntija- ja kehittämisosaamisen näkymättömiin.