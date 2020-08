Tiina Tikander johtamaan Helsingin seudun kauppakamarin viestintää

Tiina Tikander, VTM, on nimitetty Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäälliköksi (Head of Communications). Hän luotsaa viestintäyksikköä ja vastaa organisaation viestinnän kehittämisestä. Tikander on aloittanut tehtävässä 10.8.2020.

– Tiina Tikander tuo monipuolista viestintäosaamista kauppakamariimme. Hänen vahva viestintäkokemuksensa yhteiskunnan eri sektoreilta tukee erinomaisesti työmme tavoitteita. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi työyhteisöömme, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä. Tikander on toiminut aiemmin viestintäkonsulttina Cocommsissa ja vaikuttanut myös Suomen Standardisoimisliiton viestintäpäällikkönä sekä Skanskassa ja Pohjolan Voimassa viestintä- ja markkinointitehtävissä. – Tartun toimeen innostuneesti ja kehitysmyönteisesti. Olen todella vaikuttunut kauppakamarilaisten huikeasta osaamisesta. Organisaation vahva yhteiskunnallinen rooli ja näköalapaikka elinkeinoelämän vaikuttajana tekee viestijän työstäni merkityksellistä. Tunnen suurta iloa siitä, että saan viestinnällä vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla, luonnehtii Tiina Tikander. Tikander vastaa yhdessä viestintäyksikön kanssa viestinnästä sekä jäsentapahtumista ja raportoi Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtiselle.

