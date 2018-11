Tiivistunnelmaisessa Storytel Original -uutuussarjassa pieni poika katoaa Helsingissä

Meritta Koiviston kirjoittama äänikirjasarja Joka tuulta rakastaa kutoo yhteen kolmen naisen tarinat.

Tällä viikolla julkaistu Joka tuulta rakastaa on tiivistunnelmainen psykologinen trilleri siitä, mitä tapahtui, kun pieni poika käveli ulos asunnosta ja katosi jäljettömiin Helsingissä. Äänikirjasarja sijoittuu paitsi keskustaan myös muun muassa Vanhankaupunginkosken ja Arabianrannan maisemiin.

Sarjan alussa selviää, että katoaminen on jäänyt poliisille mysteeriksi. Kun tutkijaksi vaihtuu rikoskonstaapeli Kim Nore, kadonneen pojan äiti Amanda joutuu vastatusten salaisuuksiensa kanssa – niidenkin, joista hänellä on vain hämäriä muistikuvia. Hän ei ole kuitenkaan ainoa, joka kantaa synkkiä salaisuuksia. Amandan lisäksi kertojaääninä on kaksi muuta naista, Eden ja Minerva, joiden tarinat kietoutuvat yllättävällä tavalla tapahtumiin.

Meritta Koivisto on kirjailija, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Koivisto on elänyt vuosia ulkomailla, mutta asuu nykyisin Helsingissä.

”Koen, että alitajunta on ikään kuin lähde, josta aihe pulppuaa pintaan. Sitten lähden seuraamaan päähenkilöä, sitä mitä hän haluaa kertoa. Lopputulos yllätti minut”, Koivisto kuvailee sitä, miten idea sarjaan syntyi.

Joka tuulta rakastaa kertoo kohtalokkaaksi osoittautuvasta seksuaalisesta vetovoimasta, muistin hauraudesta ja kulissien takaisesta elämästä, jossa ihmiset tekevät välillä itselleenkin käsittämättömiä valintoja. Kymmenosaisen sarjan lukee näyttelijä Krista Putkonen-Örn.

Storytel Original -äänikirjasarjat on kirjoitettu suoraan suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee tänä vuonna yhteensä noin 40 äänikirjasarjaa, joista puolet on kotimaisia ja puolet käännettyjä. Sarjat ovat kuunneltavissa vain Storytel-kirjapalvelussa.