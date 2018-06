Tila- ja asuntojaosto: Aarnivalkean koululle siirtokelpoinen rakennus

Aarnivalkean koululle toteutetaan siirtokelpoinen koulu siten, että se valmistuu viimeistään elokuussa 2019. Lisäksi tila- ja asuntojaoston asialistalla oli mm. Otaniemen alueen koulutilojen vuokrauspäätöksiä, asunto-ohjelma, esitys investointiohjelmaksi 2019-2030 sekä Tapiolan uimahallin hankesuunnitelma.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Aarnivalkean siirtokelpoisen tyyppikoulun hankesuunnitelman. Nykyinen 1957 rakennettu Aarnivalkean koulurakennus on todettu olevan tekniseltä kunnoltaan huono ja kohteessa on sisäilmaongelmia. Aarnivalkean alakoulun noin 300 oppilasta ja henkilökunta ovat väistössä Pohjois-Tapiolan koulussa. Valtuusto päätti Aarnivalkean siirtokelpoisen koulun toteuttamisesta 21.5.2018. Uuteen siirtokelpoiseen kouluun tulee noin 350 oppilaspaikkaa. Koulun tilat mahdollistavat myös esiopetuksen. Tilojen on tarkoitus valmistua viimeistään elokuussa 2019. Väistökoulun kustannusarvio on 8,6 milj. euroa. Uusi koulu on tarkoitus hankkia leasing/vuokra -mallilla kilpailutuksen voittaneelta tilaelementtitoimittajalta. Vuokrasopimuksen pituus on 10 v + 5 vuoden optio.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi selvityksen Tietotie 6:sta sekä väistökoulutilasta.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) päätti vuokrata osoitteesta Tietotie 6 tiloja yhteensä 11 783 m2 ja piha-alueet opetustiloiksi määräaikaisella kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimuksella. Kohteeseen toteutetaan toimisto- ja koulutilojen lisäksi kokouskeskus, keittiö, ruokasali, kahvio ja liikuntatilat henkilökunnan, lukiolaisten ja kuntalaisten yhteiseen käyttöön. Hankesuunnitelmassa esitetään Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioiden sijoittamista Tietotie 6:een. Vuokrasopimus on ehdollinen ja astuu voimaan, kun valtuuston päätös hyväksyä Tietokylää koskeva hankesuunnitelma on lainvoimainen. Jaosto hyväksyi hankesuunnitelman omalta osaltaan ja ehdottaa valtuustolle suunnitelman hyväksymistä. Hanke mahdollistaa kuntalaiskäyttöä sekä opetustiloja lukiokäyttöön.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto johtokuntana päätti vuokrata Aalto-korkeakoulusäätiön omistamasta kiinteistöstä osoitteesta Lämpömiehenkuja 3 toimitilaa yhteensä 3 053 m2 sivistystoimen suomenkielisen opetuksen käyttöön määräaikaisella kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimuksella. Kivimiehen koulua myös käytetään tarvittaessa Koulut kuntoon -ohjelman toteuttamiseksi väistökoulun tilana.

Valtuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 11.6.2018. Vuokrasopimukset on esitetty tehtäväksi kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisen osan vuokraamisesta tehtiin päätökset 19.6.2017 ja nyt on kyseessä toisen osan vuokraaminen.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan asunto-ohjelman 2018 - 2021. Asia etenee valtuuston käsittelyyn. Asunto-ohjelmaan tehtiin muutamia lisäyksiä, jotka kirjataan pöytäkirjaan.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antoi kaupunginhallitukselle Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2030 investointien osalta ohjeellisena siten, että jaoston seuraavat näkemykset huomioidaan talousarvion valmistelussa:

- kehotetaan sivistystoimea kiirehtimään Jousenkaaren uuden koulun tarveselviyksen tekemistä, jotta hankesuunnitelma saadaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2018. Jousenkaaren uuden koulun toteutusaikataulu tuodaan elo-syyskuussa käytäviin ryhmien välisiin neuvotteluihin siten, että koulun valmistumisaikataulu on 2021,

- Jupperin koulun tilalle rakennettavan pysyvän uudisrakennuksen suunnittelu käynnistetään, jotta uusi pysyvä koulu saadaan toteutettua purettavan koulun tilalle mahdollisimman pian. Jupperin koulun siirtokelpoinen rakennus toteutetaan siten, että sitä voidaan uuden koulun valmistuttua hyödyntää toisessa paikassa,

- Espoon yhteislyseon lukiolle selvitetään yhtenäiset tilat ensisijaisesti Kauklahdessa 2019 tai 2020,

- Matinkylän lukion toteuttamisvaihtoehdot Tynnyripuiston tontille tuodaan elo-syyskuussa käytäviin ryhmien välisiin neuvotteluihin siten, että lukion valmistumisaikataulu on 2022,

- kiirehditään Leppävaaran lukion lisätilojen saamista käyttöön,

- päiväkotitilojen riittävyydestä tuodaan selvitys elo-syyskuussa käytäviin ryhmien välisiin neuvotteluihin (esimerkiksi Finnoon ja Keran uusien asuinalueiden päiväkotihankkeita ei ole mukana investointiohjelmassa lainkaan),

- toteutetaan Rödskogin koulun korjaus vuoden 2019 loppuun mennessä.

Investointi-ohjelmassa tulee huomioida käyttäjälautakuntien näkemykset investointitarpeisiin ja niiden aikataulutukseen.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi 31.5.2018 päivätyn Tapiolan uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman. Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena.

Keväällä 2017 todettiin, ettei Tapiolan uimahallia ole mahdollista saada toimintakuntoon lukuisin pienkorjauksin ja katsottiin välttämättömäksi suorittaa kattava kuntotutkimus sekä laajarunkoisten rakennusten kantavien rakenteiden tarkastus. Suoritettujen tutkimusten pohjalta Tapiolan uimahallin peruskorjaustarve on tarkentunut.

Tilapalvelut on käynnistänyt kohteen suunnittelun. Suunnitelmien arvioidaan olevan valmiina 10/2018, ja rakentamisen valmistelu voidaan aloittaa 10/2018. Käyttöönotto olisi alustavan arvion mukaan vuoden 2020 lopulla. Hankkeen kustannusennuste on 23,5 miljoonaa euroa huomioiden varaus yläpohjan mahdolliselle uusimiselle (n. 1,5 milj. euroa). Tämä ei sisällä riskivarausta perustusten uusimiselle.

Tila- ja asuntojaosto kehottaa selvittämään vuoden loppuun mennessä vaihtoehdon, että uimahalli puretaan ja rakennetaan tilalle uusi halli rakennustaiteellisesti ja kulttuuriympäristöltään arvokasta miljöötä kunnioittaen.

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan selostukset ajankohtaisista asioista:

Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 18.6.2018

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

