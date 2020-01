Titta Olander-Järvinen vahvistamaan Suomen Seniorihoivan palvelutiimiä

Suomen Seniorihoiva Oy on nimittänyt palvelukoordinaattoriksi Titta Olander-Järvisen 2.1.2020 alkaen. Nimityksen myötä yhtiö vastaa kysynnän jatkuvaan kasvuun.

Olander-Järvinen on koulutukseltaan lähihoitaja ja tradenomi. Hänen vastuualueenaan on asiakaspalvelun ja työvuorojen koordinointi. Aiemmin Olander-Järvinen on työskennellyt hoitajana ja tiiminvetäjänä Uudenmaan Seniorikodit Oy:ssä sekä kaupan alalla liikkeenjohdollisissa tehtävissä.

- Toivotamme Titan lämpimästi tervetulleeksi vahvistamaan palvelutiimiämme. Kysyntämme kasvaessa tarvitsemme lisää ammattitaitoista otetta toimintojen kehittämiseen. Titan kokemus hoitotyöstä yhdistettynä hänen liike-elämän kokemukseensa tuo palvelutoimintoihimme erinomaisen vahvistuksen, sanoo Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen.

Olander-Järvinen kiinnostui Suomen Seniorihoivasta, koska halusi työssään yhdistää ammattitaitoisen palvelun ja aidosti välittävän vuorovaikutuksen ikäihmisten parissa.

- Minuun teki erityisen vaikutuksen Suomen Seniorihoivan tapa toimia asiakkaan kanssa kiireettömästi. Minulle on sydämenasia, että asiakas huomioidaan ja häntä palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla. Koin myös Suomen Seniorihoivan arvot omikseni ja haluan olla mukana edistämässä niiden toteutumista käytännössä, kertoo Titta OIander-Järvinen.