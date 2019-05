Toimiva ja kaunis piha ilahduttaa jokaisena vuodenaikana

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ylläpitämä Löydä sähkömies -palvelu kysyi äskettäin omataloyhtiö.fi- ja puutarha.net -sivustojen käyttäjiltä pihapiirin sähköistystarpeista. Kyselyyn vastasi kaikkiaan lähes tuhat henkilöä.

Piha-alueiden valaistus kuntoon

Sähköistyksen ykköskohteeksi nousi tarve pihan kulkureittien valaisemiseen. Kun viime talvena luita murtanut liukkaus on vielä tuoreessa muistissa, tämän valinnan ymmärtää hyvin. Yhdistelmä pimeys ja jäinen piha on vaarallinen. Vaikka valaisemalla ei saa liukkautta pois, valaistus tuo kuitenkin turvaa paljastamalla pahimmat jääkohdat.

Yllättävä tulos kyselystä tähän aiheeseen liittyen oli, että pihakäytävien sulanapitoa sähköistyksen keinoin ei nähty kovinkaan tärkeäksi. Se on kuitenkin varteenotettava keino estää tapaturmia omalla pihalla!

Valaistukseen liittyi toinenkin piha-alueiden sähköistystarve, nimittäin valaistuksen liiketunnistin. On energian tuhlausta pitää koko ajan päällä pihan yleisvalaistusta. Kun asennutetaan liiketunnistimet, valot syttyvät silloin, kun joku pihalla liikkuu ja sammuvat sitten, kun laitteisto ei liikettä havaitse.

Kyselyyn vastaajista monet kokivat tarpeelliseksi valaista myös istutukset. Ne pääsevätkin oikeuksiinsa kaikkina vuodenaikoina hyvin valaistuina.

Sähköistyksellä huvia ja hyötyä pihaan

Yhä useammat ripustavat syksyn pimeiden tultua ja viimeistään joulun alla koristevaloja pihalle, terassille tai parvekkeelle. On kätevää, jos ulos on tätä varten asennutettu pistorasia. Se on tarpeen myös ulkorakennuksissa ja mm. silloin, kun pihalla halutaan käyttää sähköisiä työkaluja. Mitä vähemmän joutuu turvautumaan jatkojohtoihin, sitä turvallisempaa on sähkön käyttäminen piha-alueillakin.

Talvella tarvitaan auton moottorin lämmitystä ja tätä varten sähkötolppa, jonka reilut kuusi prosenttia vastanneista tiesi pihan sähköistyksen kohteeksi. Sähköauton latauspiste oli vielä harvan tarvelistalla. Sähköautojen yleistyminen edellyttää kuitenkin, että kotona ollessa voi auton akuston ladata.

Ruuan laittaminen ulkona on huoletonta ja hauskaa. Ja vielä hauskempaa se on, jos on käytettävissä sähkövirtaa keittämiseen, paistamiseen ja vatkaamiseen. Kannattaakin kutsua ammattilainen paikalle asentamaan ulko-olosuhteisiin sopivia pistorasioita kesäkeittiöön.

Sähkötyöt kuuluvat ammattilaiselle

Löydä sähkömies -palvelun kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, milloin sähköasentaja on viimeksi käynyt tekemässä uusia tai korjaamassa vanhoja sähköistyksiä piha-alueilla. Kolmasosa vastaajista kertoi näin tapahtuneen viimeisten 2-4 vuoden sisällä. Viidennes totesi, ettei ole käynyt koskaan. Kymmenen prosenttia tiesi, että piha-alueilla on sähköasentaja tehnyt töitä viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Jos unelmana on saada toimiva, viihtyisä piha, sähköistyksellä voi ainakin osittain sitä toteuttaa. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL esittää yhden toivomuksen: ethän vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta, vaan pyydä oikeudet omaava sähköurakoitsija käymään! Ideoikaa yhdessä, mutta jätä asennustyö ammattilaisen tehtäväksi.





Kuvat: Sähköinfo