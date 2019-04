Touko Heino on Vuoden Omakotiasukas 2019

Vuoden 2019 Omakotiasukkaaksi on valittu uusikaupunkilainen omakotiaktiivi Touko Heino. Omakotiliitto valitsi Vuoden Omakotiasukkaan nyt viidettä kertaa.

Vuoden 2019 Omakotiasukkaaksi on valittu uusikaupunkilainen omakotiaktiivi Touko Heino. Heinoa kiitellään esimerkilliseksi omakotiyhdistysaktiiviksi, joka on omalla toiminnallaan edistänyt omakotiasujien yhteisöllisyyttä, innostanut muita ja tuonut julkisuutta omakotitoiminnalle. Hänen panoksensa on näkynyt merkittävinä tekoina asuinympäristön hyväksi.



”Touko Heino on ollut hyvin aktiivinen omakotiyhdistystoimija. Hän on verkostoitunut kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kunnostautunut jäsenhankkijana”, Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors perustelee valintaa.



Työelämässään Touko Heino on ollut toimitusjohtajana ja työskennellyt puolustusvoimissa. Heino toimi Uudenkaupungin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja peräti 25 vuotta vuosina 1992–2017. Se oli hänen mielestään mielekästä ja hauskaa työtä.



”Olen saanut yhdistyksestä paljon tuttavia ja ystäviä sekä mielihyvää siitä, että yhdistystä on saatu laajennettua ja toimintaa kehitettyä positiiviseen suuntaan”, Heino kertoo.



Uudenkaupungin Omakotiyhdistyksessä oli Heinon puheenjohtajakauden aluksi runsaat 300 jäsentä, nyt jäsentalouksia on jo noin 1400. Yhdistyksessä panostetaan erityisesti virkistystoimintaan, ja yhteisiä retkiä ja aktiviteetteja on runsaasti. Yhdistys on myös hankkinut yhteistyökumppaneiksi paljon jäsenetuliikkeitä, joista jäsenet saavat alennuksia.



Uudenkaupungin Omakotiyhdistys on valinnut Touko Heinon yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Heino on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa. Hän on nimityksestä erittäin otettu.



”Voitosta kuuleminen tuntui, kuin olisi saanut pienen lottovoiton. Loistava homma, kun huomionosoitus osuu pieneen kaupunkiin ja pieneen ihmiseen”, Heino kiittelee.



Touko Heino itse asuu 1980-luvun keltaisessa tiilitalossa kaupungin laidalla. Pikkukaupungin etuja on, että omakotitalossakin asuessa voi ikkunasta pilkottaa merinäköala. Heinolle omakotiasuminen merkitsee ennen kaikkea vapautta päättää asioistaan itse, kun ei ole taloyhtiötä ohjaamassa asumista.



Vuoden Omakotiasukas 2019 julkistettiin Helsingissä lauantaina 6.4.2019 Suomen Omakotiliiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä. Vuoden Omakotiasukas valittiin nyt viidennen kerran. Valinnan teki Omakotiliiton hallitus Omakotiliiton Varsinais-Suomen Piirin esityksestä.







Lisätietoja ja kuvapyynnöt:

Viestintäasiantuntija Henna-Kaisa Sivonen puh. 040 189 5950, henna-kaisa.sivonen@omakotiliitto.fi

Toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors, puh. 050 324 1214, ari.rehnfors@omakotiliitto.fi