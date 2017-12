Tradeka ja Setlementtiasunnot rakentavat pienoskyliä keskelle kaupunkeja

Setlementtiasuntojen kehittämä ja maailmassa ainutlaatuinen asumismuoto Sukupolvienkortteli laajenee Helsingistä muualle Suomeen vuosina 2017–2018. Setlementtiasunnot rakennuttaa parhaillaan uusia yhteisöllisiä taloja ja kortteleita Helsingin Borgströminmäelle, Turun Samppalinnaan, Joensuun Penttilänrantaan ja Tampereen Härmälänrantaan.

Omistajaosuuskunta Tradeka lähtee mukaan sijoittamaan varoja Setlementtiasuntojen Turun, Tampereen ja Joensuun uudiskohteisiin osana uutta omistuskategoriaansa Malta ja toteuta. Tämä on niin sanotusti Tradekan kärsivällisen rahan sijoituskategoria, jonka kohteissa se tavoittelee maltillista, lähinnä inflaatiosuojan antavaa 2– 4 prosentin tuottoa. ”Näillä sijoituksilla ei tavoitella maksimituottoa, vaan tavoitteena on edistää yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa. Sukupolvienkortteli on mielestämme loistava esimerkki hankkeesta, joka on paitsi yhteiskunnallisesti merkittävä, myös järkevä pitkän aikavälin sijoitus”, sanoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.