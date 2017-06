TRADEKA, KOTOSALLA SÄÄTIÖ JA YH KODIT YHTEISTYÖHÖN KEHITTÄMÄÄN IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJA

Yhdessä huomiseen Oy:n tuotemerkki on Kotosalla, joka on asiakkaan arjen sujuvuutta ja viihtyvyyttä tukeva asumisen malli. Siinä keskeistä on palvelujen ja mukavan elämän välittyminen helposti ikääntyvän omaan kotiin. ”Olemme kehittäneet Kotosalla-konseptia pidemmän aikaa ja kokemukset ovat olleet kannustavia. Olemme iloisia, että yhteistyön kautta voimme parantaa nykyisten asukkaiden palveluja ja laajentaa Kotosalla-asumista palvelemaan entistä suurempaa asiakaskuntaa. Yhteistyö mahdollistaa myös uudenlaisten asumisen palvelujen kehittämisen”, kertoo Kotosalla Säätiön palvelujohtaja Tuija Kanto-Hannula.

YH Kodit Oy on merkittävä, asumiseen keskittyvä rakennuttaja Tampereen ja Turun seuduilla. ”Rakennutamme vuosittain 500 – 1 000 asuntoa ja Kotosalla-konsepti tukee erinomaisesti YH Kodit -konsernin tavoitteiden toteutumista. Uudella yhteistyöllä saamme huomattavasti lisää resursseja asumisen palveluiden kehittämiseen”, toteaa YH Kodit Oy:n toimitusjohtaja Janne Tuominen.



”Pidämme senioreiden asumispalveluja Tradekan kannalta kiinnostavana toimialana. Tavoitteenamme on mahdollistaa ja kehittää erilaisia ikääntyvien asumiseen liittyviä malleja ja myös tutkia mahdollisuutta tarjota uusia jäsenetuja jäsenistöllemme”, Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro sanoo.