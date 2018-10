TRADEKA TARJOAA JÄSENILLEEN UUSIA SIJOITUSMAHDOLLISUUKSIA

Osuuskunta Tradekan jäsenet voivat alkuvuodesta 2019 sijoittaa omistajaosuuskunnan toimintaan tuotto-osuuden kautta. Tradeka suunnittelee myös ottavansa käyttöön verkossa toimivan jäsenaloitejärjestelmän, jossa jäsenet voivat vaikuttaa osuuskunnan toimintaan.

Osuuskunta Tradeka suunnittelee laskevansa liikkeelle vuoden 2019 alussa tuotto-osuuksia, joille tavoitellaan vähintään 3,5 prosentin suuruista vuosituottoa. Tuotto-osuudet on suunnattu Tradekan jäsenille ja niiden vaatima vähimmäissijoitus on 100 euroa. Osuuskunta päättää tuotto-osuuksille maksettavasta tuotosta vuosittain.



”Tradekan jäsen voi tehdä sijoituksen Tradekaan ja päästä osalliseksi oman osuuskuntansa taloudellisesta tuloksesta. Tuotto-osuus on myös uusi tapa kiinnittyä konkreettisesti Tradekan toimintaan”, toteaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Tuotto-osuuden koronmaksun edellytyksenä on, että Tradekalle kertyy jakokelpoista ylijäämää. Tuotto-osuus on oman pääoman ehtoinen sijoitus, jonka tuottoon ja takaisinmaksuun vaikuttaa Tradekan talouden kehitys. Tuotto-osuus ei kuulu esimerkiksi talletussuojan piiriin.

Jäsenet mukaan vahvemmin päätöksentekoon

Lisäksi Tradeka ottaa käyttöön alkuvuodesta 2019 sähköisen vaikuttamiskanavan, jonka avulla kerätään suoria jäsenaloitteita. Niiden avulla Tradeka vahvistaa jäsenten mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa osuuskunnan toimintaan nykyistä enemmän.

Tradeka on laaja, noin 225 000 jäsenen omistajaosuuskunta. Tradekan jäsenyys on tapa osallistua yhteisöllisesti omistettuun liiketoimintaan, jonka arvot jäsen kokee omikseen ja toiminnan hyödylliseksi.

”Haluamme laajan jäsenkuntamme entistä paremmin toimintaamme mukaan. Aloitteiden ja vaikuttamiskanavan kautta jäsenet voivat tehdä konkreettisia aloitteita ja olla mukana kehittämässä Tradekaa. Luonteeltaan jäsenaloite on samankaltainen kuin kansalais- tai kuntalaisaloite”, kertoo Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

Jäsenaloitteita voi tehdä tulevaisuudessa sähköisesti jokainen Tradekan jäsen. Samalla jäsenet voivat myös äänestää toisten tekemien aloitteiden puolesta.

Lisätietoja:

Osuuskunta Tradeka, toimitusjohtaja Perttu Puro, puh. +358 40 779 3436

Osuuskunta Tradeka, vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä, puh. +358 40 561 6802