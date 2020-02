Tradenomit odottavat Akavan puheenjohtajalta uudistamiskykyä

Akavan liittokokous lähestyy toukokuussa, jossa keskusjärjestölle valitaan uusi puheenjohtaja. Tradenomien hallitus käsitteli tilannetta kokouksessaan 27.2.

- Meille on tärkeää, että näin keskeiseen tehtävään valitaan henkilö, jolla on motivaatiota, osaamista ja halua tehdä työtä kaikkien akavalaisten eteen, puheenjohtaja Veli-Matti Peltola sanoo. - Arvojamme ovat muun muassa edelläkävijyys ja luotettavuus, joiden noudattamista edellytämme myös keskusjärjestömme puheenjohtajalta.



- Keskusjärjestön tehtävät on muutoksessa ja tulevan puheenjohtajan on kyettävä löytämään uusi, luonteva rooli suhteessa liittoihin sekä neuvottelujärjestöihimme yhdessä koko Akava-yhteisön kanssa. Nykyinen roolitus ei ole kestävällä pohjalla, Peltola huomauttaa. - Lisäksi odotamme hänen ajavan vahvasti meille tärkeitä asioita kuten työelämän tasa-arvoon ja ammattikorkeakoulujen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.



- Tunnistamme edellä kuvattua potentiaalia runsaasti toimintaympäristössämme puheenjohtajan tehtävää ajatellen. Mutta toistaiseksi haluamme pitää valinnan osalta kaikki vaihtoehdot avoinna, jotta löydämme siihen parhaan mahdollisen osaajan, Peltola summaa.



Nykyinen puheenjohtaja on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa tehtävässä, eikä toistaiseksi muita kandidaatteja ole julkisesti ilmoittautunut mukaan vaaliin.