Tubettaja ZoneVD julkaisee 23.9. kirjan ja yöpyy kirjakaupan ikkunassa

Tubettajatähti ZoneVD eli Joona Leppälä julkaisee torstaina 23.9.2021 kirjan ZoneVD kiehtovan tiedon jäljillä. Kirjan julkaisun kunniaksi hän viettää yön Helsingin keskustan Akateemisen kirjakaupan ikkunassa. Leppälän YouTube-kanavalla on yli 240 000 seuraajaa, ja nyt nuorten fanien on mahdollista tulla tapaamaan idoliaan koronaturvallisesti lasin läpi. Kirjaan pyydettiin lapsilta ja nuorilta kysymyksiä, joihin Zone on etsinyt vastaukset. Vastalahjaksi Zone tekee kolme kouluvierailua, Ylivieskassa, Helsingissä ja Harjavallassa.

ZoneVD kiehtovan tiedon jäljillä on mahtava lukupaketti kaiken ikäisille.

ZoneVD eli Joona Leppälä on jo vuodesta 2008 videoillaan inspiroinut tubettaja, joka nyt kirjansa avulla vie seuraajansa seikkailulle mielenkiintoisiin mysteereihin. Onko tarunhohtoinen Atlantis totta vai tarua? Voiko mammutin kloonata takaisin eläväksi? Miltä avaruus haisee? Voiko ihmisestä tulla kuolematon? Mistä löytyy varmaa tietoa? ZoneVD etsii taatun hauskalla tyylillään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat jo kauan kiinnostaneet ihmisiä. Kirjasta välittyy kirjoittajan aito uteliaisuus esimerkiksi historiaa, avaruutta ja pelejä kohtaan. Uuden oppiminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa! Kirjan julkaisun kunniaksi Zone viettää torstain ja perjantain välisen yön Helsingin keskustan Akateemisen kirjakaupan ikkunassa. Yön aikana hän jakaa lukuvinkkejä ja tunnelmia omiin kanaviinsa. Mitähän jännittävää öinen kirjakauppa tai ikkunan takana aukeava Esplanadi tarjoavat? Koko korona-ajan kustantamot ovat yrittäneet keksiä, miten kirjailija ja lukija voisivat kohdata turvallisesti. Nyt faneilla on mahdollisuus tulla tervehtimään idoliaan läpi yön ja ottaa yhteiskuvia lasin läpi. Zone on tavattavissa myös Helsingin keskustan Akateemisen kirjakaupan sisällä tunnin ajan ennen myymälän sulkemista torstaina 23.9. klo 18, osoitteessa Keskuskatu 2. ”Kirjan kirjoittaminen oli hitaasti etenevä prosessi, jonka loppuun saattaminen oli yksi palkitsevimpia fiiliksiä ikinä. Haluan todellakin lisää tämän kaltaisia kokemuksia. Toivon, että kirja innostaa ihan kaikenlaisia ihmisiä lapsesta vaariin saakka. Kuka tahansa voi oppia jotain uutta ja kiinnostavaa!” Joona Leppälä sanoo. ”Yö kirjakaupassa tulee olemaan jännittävä ja toivon mukaan lämmin! Saa nähdä maltanko nukkua lainkaan, vai meneekö kaikki aika striimin chatin lukemisessa, ikkunakummajaisten ihmettelemisessä ja kirjoja selaillessa.” Kirjaa varten Zonen seuraajilta pyydettiin kysymyksiä, joihin Zone etsi vastaukset. Visaisia kysymyksiä tuli runsaasti niin alakoululaisilta, teineiltä, ammattiopistoissa opiskelevilta kuin nuorilta aikuisiltakin. Zonea pyydettiin selvittämään vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Saiko Kristoffer Kolumbus ikinä tietää, että purjehti Amerikkaan eikä Intiaan? Miten ihmiskeho toimii? Voisiko tulevaisuudessa unien tallentaminen olla mahdollista? Kysymyksien lähettäjien kesken arvottiin kolme kouluvierailua, ja ZoneVD tulee syksyn aikana vierailemaan Katajan koulussa Ylivieskassa, Pasilan peruskoulussa Helsingissä sekä Pirkkalan koulussa Harjavallassa.

ZoneVD kiehtovan tiedon jäljillä on mahtava lukupaketti kaiken ikäisille.