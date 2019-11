Tuloksekas valmennus perustuu tutkittuun tietoon – Kansainvälinen taitokonferenssi Kisakalliossa 13.–15.11.

Kisakallion urheiluopiston taitovalmennuskeskus, Jyväskylän yliopisto ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kihu järjestävät kolmannen liikunta- ja urheilutaitojen oppimiseen, opettamiseen ja valmentamiseen pureutuvan konferenssin 13.-15. marraskuuta. Kansainvälinen tapahtuma on ainutlaatuinen, sillä yleensä taitoteemat ovat osana isompaa kokonaisuutta ja pelkästään taitoihin paneutuvat tapahtumat ovat hyvin harvinaisia.

Aikaisempien vuosien tapaan taitokonferenssi kokoaa yhteen alan huippunimet eri puolilta maailmaa. Ohjelma on rakennettu siten, että se tarjoaa oppimismahdollisuuksia kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville, kuten valmentajille, opettajille, ohjaajille ja tutkijoille.

Tutkimustieto poissulkee sattuman mahdollisuutta

Laadukas urheiluvalmennus ei perustu sattumanvaraisuuteen, vaan toiminnan taustalla on tutkittu tieto.

- Tieteellisen tutkimuksen vahvuus on siinä, että se poissulkee sattuman mahdollisuutta. Urheiluvalmennus on ala, jonka ympärillä pyörii runsaasti kaupallista huuhaata, työelämäprofessori Sami Kalaja liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sanoo. Kalaja on yksi konferenssin järjestäjistä.

Yksi Kisakallion konferenssin tavoitteista on välittää luotettavaa ja uutta tutkimusperusteista tietoa osallistujille. Vaikka tapahtuma onkin äärimmäisen korkeatasoinen tieteellisesti tarkasteltuna, silti käytännön sovellettavuudesta ei olla tingitty.

Mikään ei käytännöllisempää kuin hyvä teoria

Kisakallion konferenssi poikkeaa useimmista muista tieteellisistä kongresseista ja seminaareista käytännönläheisyytensä vuoksi. Tapahtuman tieteellisestä tasosta lainkaan tinkimättä ohjelmaan on sisällytetty käytännön demonstraatioita, joiden avulla henki muutetaan lihaksi. Tämä teorian ja käytännön vuoropuhelu on yksi taitokonferenssin ehdottomista vahvuuksista.

Alla muutamia poimintoja taitokonferenssin ohjelmasta:

Keskiviikko 13.11.

Jia-Yi Chow Singaporesta on yksi non-lineaarisen pedagogiikan oppi-isistä. Chow esittelee tätä urheiluvalmennukseen ja liikunnanopetukseen soveltuvaa lähestymistapaa, jossa jokaisen urheilijan yksilöllisyys on yksi keskeisimpiä periaatteita. Toinen perusperiaate on se, että sen mitä tehdään harjoituksissa, tulee vastata ja hyödyttää sitä mitä tapahtuu kilpailussa. Hadlowin tapaan myös Chow pitää aiheestaan käytännön demonstraation.

Torstai 14.11.

Urheiluväkeä aina kiinnostavaan kysymykseen siitä, minkälaisella harjoittelulla päästään maailman huipulle, antaa vastauksia saksalainen Arne Güllich. Hän vertailee esityksessään lajispesifin ja ei-lajispesifin harjoittelun ja pelailun merkitystä huipulle pääsyssä. Güllichin tutkimukset ovat herättäneet maailmanlaajuista huomiota ja tulee olemaan erittäin mielenkiintoista kuulla asiantuntijan käsityksiä siitä, mikä on optimaalinen suhde laji- ja oheisharjoittelun sekä organisoidun harjoittelun ja vapaan pelailun välillä.

Perjantai 15.11.

Stephen Hadlow (Australian Institute of Sport) on tehnyt väitöskirjaa havaintomotoriikkaharjoittelusta. Havaintomotoriikkaharjoittelu on ajankohtainen aihe, jonka ympärillä pyörii runsaasti erilaista kaupallista tuotetta. Hadlow kertoo alustuksessaan, minkälaisessa havaintomotoriikkaharjoittelussa on järkeä ja missä taas ei. Stephen Hadlowin teorialuentoa täydentää käytännön demonstraatio, johon konferenssin kuulijat voivat halutessaan osallistua.