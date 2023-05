Tunteeko kulttuuri rajoja? Kultuurikompass avaa keskustelun eurooppalaisen kulttuurivaihdon mahdollisuuksista ja haasteista kulttuuripääkaupunki Tarttossa

”Ammatillinen liikkuvuus on välttämätöntä sekä eurooppalaisille taiteilijoille että kulttuuritapahtumien järjestäjille. Näiden ammattilaisten sekä koko alan ja yhteisön kehittymisen kannalta on välttämätöntä, että he pystyvät vaihtamaan työskentelymaata. Silti meillä on tuhansia lahjakkaita ihmisiä, joille se ei ole sosiaalisista, taloudellisista tai poliittisista syistä mahdollista”, Kultuurikompass-foorumin pääjärjestäjä Angela Ader sanoo.

Kulttuurillisella yhteistyöllä ja kansainvälisellä taiteilijaresidenssitoiminnalla on pitkät perinteet. Sillä nähdään laajempi kulttuuripoliittinen rooli, joka halutaan säilyttää myös epävakaana näyttäytyvässä nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.

“Jotta kulttuuri kehittyy, on sen tärkeä saada vaikutteita eri maista ja ihmisiltä. Samaan aikaan taiteilijan tulee pystyä säilyttämään paikalliset erityisyytensä. Onnistumisen kannalta keskeistä on varmistaa yhteinen ymmärrys, ei vain taiteilijoiden, vaan myös kulttuuripolitiikan vaikuttajien kanssa.”

”Tunteeko kulttuuri rajoja? -tapahtumamme aihe on puhutteleva ja tärkeä kaikille luovan alan ammattilaisille. Euroopan kulttuuripääkaupunkina Tarton sekä luonnollisesti meidän on tuettava taiteilijoiden rajoja ylittävää liikkuvuutta”, Ader toteaa.

”Tällä hetkellä maailmassa on noin 1400 vakituisesti toimivaa taiteilijaresidenssiä. On merkittävää, että Tartto Euroopan kulttuuripääkaupunkina 2023, ottaa aktiivisesti tarkasteltavaksi ja keskusteltavaksi kansainvälisen liikkuvuuden ja Baltian alueen residenssitoiminnan sekä sen merkityksen taidekentälle, yhteiskuntien avoimuudelle ja ilmaisunvapaudelle”, foorumissa puhuva ja luoviin residensseihin erikoistunut Irmeli Kokko kertoo ja jatkaa:

”Tarttoon kokoontuvat kulttuurialan Euroopan merkittävimmät liikkuvuuteen ja residensseihin kytkeytyvien verkosto- ja asiantuntijaorganisaatioiden - kuten On-the-Move-, TransArtists- ja Res Artis -asiantuntijat.”

Vierailuja Etelä-Viron ja Tarton residenssikohteisiin

Foorumin ensimmäisenä päivänä Viron Kansallismuseossa osallistujat kuulevat asiantuntijoiden esitelmiä aiheesta ja jakautuvat sen jälkeen keskustelemaan pienryhmiin. Museosta löytyy myös näyttelyalue, jossa voi tutustua erilaisiin residenssimahdollisuuksiin Euroopassa. Päivään voi osallistua myös etäyhteydellä.

Toisena päivänä TYPA-paino- ja paperitaidekeskuksessa osallistujat tapaavat Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkoston jäseniä. Vieraat voivat myös osallistua työpajoihin, minkä lisäksi he pääsevät tutustumaan Tarton ja Etelä-Viron residenssikohteisiin.

Oulu2026-kulttuuripääkaupunki esillä

Foorumissa puhuvat muun muassa Irmeli Kokko (luovien residenssien asiantuntija), Oulu2026 -kulttuuripääkaupungin tuottaja Inka Hyvönen, Marita Muukkonen ja Ivor Stodolsky (Artists at Risk), Sanna Ritvanen and Miina Kaartinen (Mustarinda), Bojana Panevska (On the Move), Terje Toomistu (Tarton yliopisto), Kendal Henry (CEC ArtsLink), Marie Le Sourd (On the Move, Res Artis), Marie Fol (On the Move, Res Artis), Mikko Fritze (Tallinn 2011), Baiba Bartkevica (Liepaja 2027), Gediminas Banaitis-Skrandis (Kaunas 2022), Kati Torp (Tartu 2024).

Foorumin ensimmäinen päivä on maksuton.

Lisätietoa tapahtumasta:

www.tartu2024.ee/kultuurikompass