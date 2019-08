Turun Messut 23.-25.8. – 90-vuotias Turun Messut katsoo myös tulevaisuuteen

Venezuelalainen kirjailija Karina Sainz Borgo esiintyy Turun Kirjamessuilla 3.6.2019 10:43:50 EEST | Tiedote

Tiedote 3.6.2019. Turun Kirjamessuille saapuu kirjavieras Venezuelasta. Kirjailija Karina Sainz Borgo julkistaa messuilla romaaninsa Caracasissa on vielä yö (Kustannusosakeyhtiö Aula & Co). Sen on suomentanut espanjankielisestä alkuperäisteoksesta La hija de la española Taina Helkamo. Turun Kirjamessut ovat 4.-6.10. ja messujen ohjelma julkaistaan 2.9.