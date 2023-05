Turun Mestaripalvi sai korkeasta tasosta ja osaamisesta Chaîne des Rôtisseurs -kilven

”Chaine des Rôtisseurs-kilpi myönnetään korkean osaamistason omaaville ravintoloille ja herkkumyymälöille. Turun Mestaripalvi on loistava esimerkki tasokkaasta herkkumyymälästä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia makuelämyksiä ja joiden laatutaso ja osaaminen tehtaalla on korkealuokkaista. Yrityksessä on aito intohimo tekemiseen ja jatkuvaan kehittymiseen. Omistajien Antti ja Emilia Lundénin myymälä on asiakkaalle todellinen makukeidas”, sanoi Chaîne des Rôtisseurs-kilven luovuttanut Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.

Vuosien varrella Turun Mestaripalvista on kehittynyt monipuolinen liha-alan yritys, jonka toiminnan kaksi keskeistä peruspilaria ovat olleet oma tuotanto alusta loppuun sekä ainoastaan suomalaisen, lähialueella kasvatetun ja teurastetun lihan käyttö. Kaikki tuotteet valmistetaan yrityksen omassa tehtaassa. Riistaliha on vahvasti mukana yrityksen toiminnassa. Antti Lundén on metsästäjä ja hänen tavoitteenaan on jatkossa lisätä erityisesti riistalihan osuutta Mestaripalvin tuotannossa. Lundénin Liha on ollut jo kauan vahvasti mukana riistalihapuolella.

”Chef Rôtisseurs Antti Lundén on liha-alan ammattilainen. Hänellä on pitkä kokemus ja hieno arvostus kotimaisia lihatuotteita kohtaan. Tehtaalta toimitetaan ravintoloihin ja kauppoihin hyvin tasokasta lihaa, hienosti siistittyä maksaa ja muita herkkuja. Kaikki liha leikataan itse ja leikkeleet ja makkaratkin valmistetaan omassa tehtaassa omien ammattilaisten kanssa, toteaa Chaîne des Rôtisseurs Turun Voutikunnan vouti Riitta Hirvonen.

”Chaîne des Rôtisseurs kilven saaminen on kunnia. Kun meistä viime syyskuussa tuli Turun Mestaripalvin uudet omistajat, näimme kuinka edelliset omistajat olivat 27 vuoden aikana tehneet niin loistavaa työtä, että me päätimme, että tämä paikka täytyy nostaa tietoisuuteen ja anoa kilpeä paikalle. Tässä paikassa on kaikki mitä lihakaupalta voi haluta, koko tuotantoprosessi on läpinäkyvää, huippuosaajat ja tasokas liha. Meidän 26 ruoka-alan osaajaa tekevät tästä paikasta ainutlaatuisen, totesi Antti Lundén kilvenluovutuksessa.