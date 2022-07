Turun Skanssin Alko uudistuu

Skanssin myymälä on auki lauantaina 30. heinäkuuta klo 16:een saakka, ja uudistuneena se avataan perjantaina 2. syyskuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna reilun kuukauden asiakkaita palvelevat mm. Alkot Itäharjussa (Kalevantie 41), Kupittaalla (Uudenmaantie 17) ja Kaarinassa (Hovirinnantie 5, Kaarina).

”Myymälän valikoima säilyy edelleen monipuolisena. Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaiden tuote-ehdotuksia ja muokkaamme valikoimaamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme toiveita”, kertoo palvelujohtaja Juha Laanti.

”Toivotamme asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi uudistuneeseen myymälään kysymään meiltä juomasuosituksia syksyn antimille! Tutut myyjät palvelevat jatkossakin.”

Syksyn makuihin sopivat Oktoberfest-juomat ja muut

Turun Skanssin myymälässä on runsaan 1 200 tuotteen valikoima, joista viinejä on yli 810, panimotuotteita noin 130, väkeviä yli 260 ja alkoholittomia noin 20.

”Syyskuun teemojamme ovat mm. Oktoberfest ja Itävallan viinit. Monet näistäkin tuotteista sopivat mainiosti sadonkorjuuajan tarjoiluihin. Tämän lisäksi aina ajankohtaisia ovat kuohuviinit, joista henkilökuntamme osaa vinkata tilanteeseen sopivimmat”, palvelupäällikkö Simo Lehikoinen sanoo.

Alkon myymälät, alko.fi-verkkopalvelu, Alko-äppi sekä asiakaspalvelu palvelevat asiakkaita monikanavaisesti. Alko-äpin ja alko.fi-verkkokaupan kautta koko 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa omaan lähi-Alkoon. Palautetta valikoimasta voi antaa suoraan myymälän henkilökunnalle tai verkko-osoitteessa alkotoive.fi.

Muistathan myös ympäristöystävälliset pakkaukset ja hävikin pienentämisen

Kartonkipakkaukset, muovipullot ja alumiinitölkit ovat helppoja kantaa ja kierrättää etenkin liikkuessamme paljon kesäisin ja syksyisin. Ne ovat myös ympäristölle ystävällisempi valinta verrattuna perinteisiin lasipulloihin. Haluammekin kannustaa asiakasta valitsemaan niiden sijaan vaihtoehtoisen, hiilijalanjäljeltään pienempään pakkaukseen pakatun tuotteen, laadusta tinkimättä. Alkon yksi tärkeimmistä ympäristötavoitteista on puolittaa juomapakkauksista syntyvät ilmastopäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Myös juomahävikin vähentäminen on yksi yrityksen vastuullisuustavoitteista. Alko onkin pitänyt loppuvuodesta 2021 lähtien myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Myymälöissä saattaa siis nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Yhä useampi kuluttaja haluaakin osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja:

”Lounais-Suomen alueen Alkoissa pakkausvirheellisten tuotteiden juomahävikki on pienentynyt vuoden 2022 alun aikana 46 prosentilla, mikä on todella hieno tulos”, Juha Laanti toteaa.



Lisätiedot

Palvelujohtaja Juha Laanti, 040 730 4908, juha.laanti@alko.fi

(viikoilla 29 ja 30 sijaistaa Kaija-Leena Kerkelä, 020 711 6901, kaija-leena.kerkela@alko.fi)

Alkon mediapuhelin: 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi