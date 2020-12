Tutkimus: Näiden biisien tahdissa suomalaiset hyvästelevät koronavuoden 2020

Samu Haberin Forever Yours -punaviini myyntiin tänään 1.12.2020 09:01:25 EET | Tiedote

Jättimenestyneen elämänkertansa julkaisseen muusikko Samu Haberin nimikkoviini tulee myyntiin tänään. Forever Yours -nimeä kantava punaviini on kotoisin Espanjasta, missä Haber vietti nuoruutensa villit vuodet. "Olen pitkään haaveillut omasta viinistä ja puhunut siitä ääneenkin. Lopulta keväällä ystäväni Tomi Björck soitti ja sanoi, että tehdään nyt se viini tai se jää ikuiseksi haaveeksi. Prosessi oli enemmän kuin mielenkiintoinen ja pääsin tutustumaan itselleni aivan uuteen maailmaan”, kertoo Haber. Haberin tuoreen kirjan ja läpimurtohitin mukaan nimetty viini tulee tänään myyntiin Suomessa ja Keski-Euroopassa. Suomessa viinin maahantuojana toimii Soil Wine Goup, ja se on saatavissa Alkon tilausvalikoimasta 19,85 euron hintaan. Lisäksi viini tulee myyntiin Tomi ja Minka Björckin Lily Lee- ja Boon Nam -ravintoloihin. Täyteläinen, tasapainoinen ja pehmeä Forever Yours Cabernet Sauvignon Tempranillo sopii hyvin tuhdimpien liha- ja pastaruokien seuraksi sekä seurusteluviiniksi runsaampie