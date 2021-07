Työttömiä työnhakijoita kesäkuussa 22 190

Jaa

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli kesäkuun lopussa 22 190 työtöntä työnhakijaa, joista 2 179 kokoaikaisesti lomautettuja. Se on 5 813 vähemmän (-21 %) kuin vuotta aiemmin, mutta 4 255 enemmän kuin kaksi vuotta sitten kesäkuussa. Lasku vuodentakaisesta johtui erityisesti lomautettujen määrän laskusta (-4 996), mutta myös muiden työttömien (-817) määrä väheni. Toukokuusta kesäkuuhun työttömien kokonaismäärä TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa nousi 786:lla. Kasvu johtui kesäkaudelle tyypillisestä oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille sekä eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä kesän ajaksi. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 2 119:llä (-20 %) ja Päijät-Hämeessä 3 694:llä (-21 %). Kanta-Hämeessä oli kesäkuun lopussa 8 500 työtöntä työnhakijaa ja Päijät-Hämeessä 13 690. Työttömyys väheni kaikissa kunnissa; eniten Kärkölässä (-41 %), Hartolassa (-38 %), Sysmässä (-35 %) ja Jokioisilla (-35 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Hausjärvellä (-15 %), Lahdessa (-18 %) ja Hämeenlinnassa (-18 %). Toukokuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi 15 Hämeen 21 kunnasta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä kesäkuun lopussa 13,0 prosenttia eli 3,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (17,1 %) ja Heinolassa (14,5 %) ja matalimmat Lopella (6,0 %) ja Jokioisilla (7,0 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli kesäkuun lopussa 19,3 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 31,9 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä kasvaa edelleen voimakkaasti. Määrä kasvoi vuoden 2020 kesäkuusta 3 263:lla (60 %) ja toukokuusta 106:lla (1 %). Kesäkuun lopussa oli kaikkiaan 8 707 yli vuoden työttömänä ollutta, joista 3 402 yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä.

Työttömien määrä laski vuodentakaisesta kaikissa alle 65-vuotiaiden ikäryhmissä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 672 eli 1 444 vähemmän (-14 %) kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 958 vähemmän (-24 %) kuin vuosi sitten eli 2 962.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna kaikissa ammattiryhmissä; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (-1 465), ammatteihin luokittelemattomien (-1 391) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-688) ryhmissä. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä kasvoi viidessä ammattiryhmissä; eniten ammatteihin luokittelemattomilla (283) ja erityisasiantuntijoilla (268).

Työvoiman kysyntä edelleen vilkasta

Kesäkuussa ilmoitettiin 4 358 uutta avointa työpaikkaa. Se on 1 736 enemmän (66 %) kuin vuotta aiemmin ja 1 553 enemmän kuin kaksi vuotta sitten kesäkuussa. Vuoden takaiseen verrattuna kysyntä kasvoi eniten lähihoitajille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille, avustaville keittiötekijöille, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajille, myyjille sekä metalliteollisuuden prosessityöntekijöille. Työpaikoista 83 prosenttia oli yrityksissä ja 55 prosenttia oli kestoltaan yli 12 kuukautta.

Kesäkuussa paikkoja ilmoitettiin eniten lähihoitajille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, avustaville keittiötyöntekijöille, sairaanhoitajille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajille, sosiaalialan ohjaajille ja neuvojille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Yksityiselle sektorille työllistäminen kasvussa

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli kesäkuun lopussa 6 848 henkilöä eli 34 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllistettynä, työ-/koulutuskokeilussa ja vuorotteluvapaasijaisena olevien määrät kasvoivat. Suurin kasvu tapahtui yksityiselle sektorille työllistämisessä. Työvoimakoulutuksessa oli 896 oppilasta, joista 299 kotoutumiskoulutuksessa. Toukokuuhun verrattuna palveluissa olevien väheni 434:llä.

Työttömien määrä nousi toukokuusta kesäkuuhun sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa

Hämeessä käynnistyi maaliskuun alussa kaksi työllisyyden kuntakokeilua. Lahden seudun kuntakokeilua hallinnoi Lahti kumppaneinaan Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Hämeenlinnan seudun kokeilua hallinnoi Hämeenlinna kumppaneinaan Hattula ja Janakkala. Osa TE-toimiston asiakkaista siirtyi kuntien palveluihin, mutta myös osa kokeilukuntien työnhakijoista jäi edelleen TE-toimiston asiakkaaksi. Heidän asiakkuutensa jatkuu TE-toimistossa entiseen tapaan. Työnhakijat, jotka asuvat muissa kuin kokeilukunnissa, saavat työllisyyspalvelunsa kuten ennenkin

Kesäkuun lopussa Hämeen TE-toimistossa oli kaikkiaan 27 511 työnhakijaa ja alueen kuntakokeiluissa 16 459 työnhakijaa. Työttömiä työnhakijoita oli TE-toimistossa 10 685 ja kuntakokeiluissa 11 475. Palveluissa olevista 3 492 oli TE-toimiston ja 3 284 kuntakokeilujen asiakkaita. Työttömien määrä kasvoi toukokuusta kesäkuuhun sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa. Palveluissa olevia oli vähemmän kuin toukokuun lopussa.

Lomautettujen määrä laskussa edellisten viikkojen aikana

TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa on tällä hetkellä noin 43 700 työnhakijaa, joista työttömänä runsaat 20 200 ja lomautettuna vajaat 2 100. Lomautettujen määrä on hieman laskenut kesäkuun tilastolukemasta. Muita työttömiä on tällä hetkellä hieman enemmän. Kasvu kesä-heinäkuussa johtuu kesäkaudelle tyypillisestä oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille sekä eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä kesän ajaksi.

Heinäkuun työllisyyskatsaus julkaistaan 24.8.

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

Hämeen TE-toimisto

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795



Lahden seudun kuntakokeilu

Palvelupäällikkö Maijastina Setälä, puh. 044 482 6747

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu

Kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää, puh. 050 569 4638