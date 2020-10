”Uhrien nimillä on väliä” – Sofi Oksanen muistaa Putinin kaudella tapettuja 36 toimittajaa ja herättelee: ”Novitsok on uhka koko yhteiskunnalle”

Kirjailija Sofi Oksanen kiinnittää painokkaasti huomion Venäjän tilanteeseen ja toimittajien kohtaloon presidentti Putinin valtakaudella. Oksanen peräänkuuluttaa tukea jatkuvan uhan alla työskenteleville journalisteille: ”Yksi tapa tukea on muistaa murhattujen nimet”. Oksasen mukaan oppositiojohtaja Navalnyn myrkytys on osa samaa poliittista asetelmaa, jossa ”valtaapitävät pelkäävät hyvin paljon näiden ihmisten työtä”. Listan tapetuista toimittajista on koostanut kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyn myrkytys on kuohuttanut maailmaa viime viikot. Kirjailija Sofi Oksanen toivoo kansainvälisessä ulostulossaan, että Navalnyn tapaus nähtäisiin osana Venäjän laajempaa poliittista asetelmaa, jossa toimittajat joutuvat usein maksamaan vallanpitäjien arvostelusta hengellään. Vuoden 2000 jälkeen Venäjällä on tapettu jo 36 toimittajaa, kertoo kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön kokoama lista.

Oksanen haluaa sunnuntai-iltana julkaistussa viestissään (Facebookissa englanniksi, alla kokonaisuudessaan suomeksi) huomiota kaikille tapetuille toimittajille.

”Jokaisen nimen takana on juttu, jota toimittaja on työstänyt – juttu joka olisi pitänyt julkaista, juttu joka karttoi päivänvaloa, juttu joka olisi ollut vallanpitäjille haitallinen ja häpeällinen. Journalismi, sanat, artikkelit, faktat ja ilmaisunvapaus ovat totalitarististen ja autoritaaristen hallintojen suurimpia vihollisia, ja siksi he, jotka näiden parissa työskentelevät, ovat jatkuvan uhan alla, ja he tarvitsevat tukea.”

Oksanen toivoo, että jokainen uhri muistettaisiin nimeltä.

”Uhrien nimillä on väliä, koska nimet ovat yksilön identiteetin konkreettisia ilmentymiä ja koska niiden kunnioittaminen käy vastavirtaan autoritaaristen hallintojen pyrkimystä pyyhkiä näkymättömiin nämä ihmiset ja heidän työnsä.”

Toimittajat ilman rajoja ry:n puheenjohtaja Jarmo Mäkelä arvioi Oksasen viestin erittäin huomionarvoiseksi. Surmattujen kollegojen työtä voi pitää yllä sitä aktiivisesti kunnioittamalla.

”Kaikki aikaansa seuraavat tietävät, miten syvällisesti Oksanen on vihkiytynyt niin Venäjän akuuttiin tilanteeseen kuin sen taustoihinkin sekä kirjailijana että tärkeänä yhteiskunnallisena keskustelijana. Sananvapaus on demokratian peruspilari, ja toimittajat sen selkäranka. Oksasen viesti on voimakas, kansainvälinen ja se kuuluu kauas.”

Myrkytyksen taustalla vallanpitäjien pelko muutoksesta

Oksasen mukaan Navalnyn myrkytys juuri Novitsokilla on laskelmoitu pelottelemaan oppositiota ja vapaata mediaa mahdollisimman tehokkaasti.

”Venäjän tappavien metodien repertuaari on laaja… Novitsok on myrkky, joka on myös uhka koko yhteiskunnalle. Tällaisten metodien tarkoitus on levittää pelkoa ja saada uhrit ja heidän työnsä vaikuttamaan myrkyllisiltä tai tartuntaa levittäviltä, mikä myös karkottaa tukijoita. Samaan aikaan nämä kalliit ja röyhkeän pröystäilevät toimintatavat kertovat muustakin: valtaapitävät pelkäävät hyvin paljon näiden ihmisten työtä ja sitä mitä he edustavat.”

Mäkelä näkee Oksasen viestissä myös mahdollisuuden.

”Oksanen ymmärtää sananvapauden ja sen puuttumisen tuskallisen merkityksen Venäjällä, ja samalla sen potentiaalin, joka sananvapauden ja demokratian puolestapuhujilla vaaroista huolimatta on. On puhuttelevaa, miten Oksanen liittää toimittajasurmat vallanpitäjien pelkoon asemastaan ja pelkoon demokratian etenemisestä. Tämä kertoo, ettei toimittajien työ ole ollut turhaa – sillä on yhä merkittävämpi vastakaiku. Pitää siis toivoa, että Oksasen viestiin tartutaan.”

Kirjailija Sofi Oksasen viesti kokonaisuudessaan:

”Tähän listaan on kerätty niiden venäläisten toimittajien nimet, jotka on tapettu työnsä vuoksi Venäjällä vuoden 2000 jälkeen. Jokaisen nimen takana on juttu, jota toimittaja on työstänyt - juttu joka olisi pitänyt julkaista, juttu joka karttoi päivänvaloa, juttu joka olisi ollut vallanpitäjille haitallinen ja häpeällinen. Journalismi, sanat, artikkelit, faktat ja ilmaisunvapaus ovat totalitarististen ja autoritaaristen hallintojen suurimpia vihollisia, ja siksi he, jotka näiden parissa työskentelevät, ovat jatkuvan uhan alla, ja he tarvitsevat tukea. Yksi tapa tukea on muistaa murhattujen nimet.

Uhrien nimillä on väliä, koska nimet ovat yksilön identiteetin konkreettisia ilmentymiä ja koska niiden kunnioittaminen käy vastavirtaan autoritaaristen hallintojen pyrkimystä pyyhkiä näkymättömiin nämä ihmiset ja heidän työnsä.

Kuten Aleksei Navalnyn myrkytys on osoittanut Venäjän tappavien metodien repertuaari on laaja. Salisburyn myrkytykset -tv-sarjan nähneet tietävät, että Novitsok on myrkky, joka on myös uhka koko yhteiskunnalle. Tällaisten metodien tarkoitus on levittää pelkoa ja saada uhrit ja heidän työnsä vaikuttamaan myrkyllisiltä tai tartuntaa levittäviltä, mikä myös karkottaa tukijoita. Samaan aikaan nämä kalliit ja röyhkeän pröystäilevät toimintatavat kertovat muustakin: valtaapitävät pelkäävät hyvin paljon näiden ihmisten työtä ja sitä mitä he edustavat.”

Lista Venäjällä tapetuista toimittajista

Toimittajien nimet ja työnantajat ovat englanninkielisessä kirjoitusasussa. Lisätietoa Toimittajat ilman rajoja -sivustolla.

2000

Helmikuun 20. - Vladimir Yatsina, kuvaaja Itar-TASS (Chechnya)

Toukokuun 2. - Aleksandr Yefremov, Nashe Vremya (Grosny, Chechnya)

Heinäkuun16. - Igor Domnikov, Novaya Gazeta (Moscow)

Heinäkuun 26. - Sergei Novikov, Radio Vesna (Smolensk)

Marraskuun 21. - Adam Tepsurgayev, freelancer Reuters (Chechnya)

2001

Kesäkuun 2. - Viktor Popkov, freelancer Novaya Gazeta (Chechnya)

Syyskuun 18. - Eduard Markevich, Novy Reft (Oblast Sverdlovsk / Yekaterinburg)

2002

Maaliskuun 8. - Natalia Skryl, Nashe Vremya (Rostov-on-Don)Maaliskuun 31. - Valery Ivanov, Tolyattinskoye Obozrenie / Lada TV (Tolyatti, Oblast Samara)

Huhtikuun 2. - Sergei Kalinovski, Moskovsky Komsomolets (Smolensk)

Toukokuun 20. - Aleksandr Plotnikov, julkaisija Gostiny Dvor (Tyumen, Western

Syyskuun 26. - Roddy Scott, freelance kuvaaja (Ingushetia)

2003

Huhtikuun 18. - Dmitri Shvets, TV-21 (Murmansk)

Heinäkuun 2. - Alikhan Guliyev, TV Tsenter, Kommersant, Severny Kavkaz (Moscow)

Lokakuun 9. - Aleksei Sidorov, Tolyattinskoye Obozrenie (Tolyatti, Oblast Samara)

2004

Toukokuun 9. - Adlan Khasanov, Reuters (Chechnya)

Heinäkuun 9. - Paul Klebnikov, Forbes (Moscow)

2005

Toukokuun 21. - Pavel Makeev, Puls TV (Azov, Oblast Rostov-on-Don)

Kesäkuun 28. - Magomedzagid Varisov, Novoe Delo (Dagestan)

2006

Helmikuun 26. - Ilya Zimin, NTV (Moscow)

Heinäkuun 26. - Evgeny Gerasimenko, Saratovski Rasklad (Saratov)

Lokakuun 7. - Anna Politkovskaya, Novaya Gazeta (Moscow)

2008

Elokuun 31. - Magomed Yevloyev, Ingushetiya.ru (Ingushetia)

2009

Tammikuun 19. - Anastasia Baburova, Novaya Gazeta (Moscow)

Kesäkuun 29. - Vyacheslav Yarochenko, Korruptsia (Rostov-on-Don)

Heinäkuun 15. - Natalia Estemirova, Novaya Gazeta, Mémorial(Ingushetia)

Elokuun 11. - Abdulmalik Akhmedilov, Hakikat, Sogratl (Dagestan)

Marraskuun 16. - Olga Kotovskaya, Kaskad TV (Kaliningrad)

2010

Elokuun 11. - Magomedsharif Sultanmagomedov, Makhachkala TV (Dagestan)

2011

Joulukuun 15. - Khadzhimurad Kamalov, Svoboda Slova, Chernovikin perustaja, (Dagestan)

2012

Kesäkuun 7. - Aleksandr Khodzinsky, freelancer (Tuluna, Yakutia)

Joulukuun 5. - Kazbek Gekkiyev, uutisankkuri VGTRK (Kabardino-Balkaria)

2013

Huhtikuun 8. - Mikhail Beketov, Khimkinskaya Pravda (Khimki near Moscow)

Heinäkuun 9. - Akhmednabi Akhmednabiev, Novoe Delo (Dagestan)

2014

Elokuun 1. - Timur Kuashev, Dosh (Kabardino-Balkaria)

2017

Huhtikuun 19. - Nikolai Andrushchenko, Novy Peterburg (St Petersburg)

Toukokuun 24. - Dmitri Popkov, Ton-M (Minusinsk, Sibiria), selvityksen alaisena

2018

Huhtikuun 12. - Maksim Borodin, news agency Novy Den (Yekaterinburg), selvityksen alaisena.