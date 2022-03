Ukrainalais-venäläiset seurueet syövät Nokan klassikkomenun maksutta rauhanpöydässä maaliskuun ajan

Luitte oikein: maaliskuussa ukrainalais-venäläiset seurueet syövät “Rauhanpöydässä” huippuravintolan klassikkomenun maksutta – Nokka tarjoaa. Miksi?

“Koska teemme nimenomaan suomalaista huippuruokaa, meillä on aina käynyt paljon kansainvälisiä asiakkaita Tokiosta Piilaaksoon ja Siperiasta Kap Horniin. Myös näiden kahden läheisen, mutta nyt sodassa olevan kansan ihmisiä – ehkä syynä on tuo ravintolamme vieressä jököttävä Uspenskin katedraali. Nytkin täpötäytenä lauantai-iltana sekä ukrainalainen perhe että venäläinen perhe söivät illallista ravintolassamme, eri pöydissä”, keittiöpäällikkö Ruoho taustoittaa.

“Olemme kaikki lukeneet, miten Venäjän hyökkäyksen jälkeen myös Suomessa on ilmennyt – sotaan täysin syyttömiin – venäläisiin ihmisiin kohdistuvaa kiusaamista ja jopa uhkailua. Se on väärin. Haluamme edistää kansojen välistä vuoropuhelua ja sitä, että me kaikki mahtuisimme saman ruokapöydän ääreen – taustoistamme riippumatta”, keittiöpäällikkö Ruoho sanoo.

Helsingin Katajanokalla jo 20 vuotta toiminut Ravintola Nokka on jo itsessään klassikko, joka on ollut koko olemassaolonsa ajan konseptiltaan harvinaisen kirkas edelläkävijä. Moni muistaa Nokan lukuisista ravintola-alan palkinnoistaan, joku taas jonkin keittiöpäällikkö-Arin tempauksen, kuten ravintolan oman kalastajan tai päiväkotilasten kokkikoulun, vuoksi. Toisille ovat jääneet mieleen Helsingin Sanomien Kuukausiliitteeseen vuosien ajan pieteetillä laaditut ruoka-artikkelit, joissa on hyödynnetty Nokan keittiössä syntyneitä makuelämyksiä.

Kaiken pohjalla on kuitenkin ollut koko 20 vuoden ajan suomalainen huippuruoka: aina villinä kasvaneet kalat ja riista, sienet ja marjat, vastuullisesti kasvatetut luomuraaka-aineet, innovatiivinen keittiö sekä huomioonottava palvelu – alusta loppuun.

“Täällä oli taas niin mahtava meno viikonloppuna, ettei kissaa ehdi sanoa – Nokassa ei tunnelma todellakaan ole fine dining pönö ”, Ari Ruoho toteaa alkupäivän valmistelujen keskeltä. “Tänne voi tulla nauttimaan ja pidämme jokaisesta nälkäisestä taatusti hyvän huolen.”

Nokka on vuonna 2002 perustettu kokonaisuus, joka on paljon enemmän kuin ravintola syvän liikeideansa myötä.

”Nokka on merkittävä suomalaisen ruokakulttuurin edistäjä”, ravintolapäällikkö Terhi Vitikka summaa.

Rauhanpöytävaraukset: nokka@nokkahelsinki.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ari Ruoho

+358 40 734 8367

ari.ruoho@nokkahelsinki.fi

Terhi Vitikka

+358 50 596 7596

terhi.vitikka@nokkahelsinki.fi





Tiedote englanniksi liitteenä. Press release in English as an attachment.