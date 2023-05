Uuden pääpoliisiaseman ja vankilan peruskivi muurattiin Oulussa

Uuden pääpoliisiaseman ja vankilan peruskivi muurattiin tänään perjantaina 26. toukokuuta rakennustyömaalla Ruskonselässä. Muuraustilaisuudessa kuultiin puheenvuorot sisä- ja oikeusministeriöltä, Poliisihallitukselta, Rikosseuraamuslaitokselta, Senaatti-kiinteistöiltä ja päätoteuttajalta SRV:ltä. Peruskiven lieriöön talletettiin tuleville sukupolville muistoksi mm. päivän sanomalehti, käytössä olevat metallirahat sekä rakennuksen peruskirja, jossa kerrataan talon suunnittelun ja rakentamisen tähänastisia vaiheita.

Työmaalla pääpoliisiaseman toimisto- ja istuntosalitilojen elementtiasennukset ovat jo valmistuneet, ja erikoistilojen ja autohallin elementtiasennukset ovat käynnissä. Pisimmällä ovat vapautensa menettäneiden tilat, joiden vesikatto on valmis ja lattioiden valutyöt ovat alkaneet. Vankilan työmaalla tehdään perustustöitä.

Oulun pääpoliisiaseman rakennustyöt käynnistettiin syyskuussa 2022, ja ne valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä. Vankilan rakentaminen käynnistettiin huhtikuussa 2023 ja rakennustyöt valmistuvat lokakuun 2025 loppuun mennessä. Tilojen kalustamisen, varustamisen ja tuuletuksen jälkeen pääpoliisiasema on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 alkupuolella ja vankila 2026 alkupuolella.

”Hanke etenee hyvin suunnitelmien mukaan. Valtakunnallisestikin merkittävä ja ainutlaatuinen rakennushanke on herättänyt hyvin kiinnostusta paikallisten toimijoiden keskuudessa, ja olemme saaneet hyvin tarjouksia pääpoliisiaseman osaurakoihin hankkeen aikana”, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisryhmän päällikkö Harri Karjula kertoo.

Hanke toteutetaan Senaatin allianssimallilla ja päätoteuttaja on SRV Rakennus Oy. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajakonsulttina toimii A-Insinöörit. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 130 miljoonaa euroa ja laajuus 32 400 bruttoneliömetriä. Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Oulun poliisin, Keskusrikospoliisin Oulun yksikön, Oulun käräjäoikeuden ja Oulun vankilan käyttöön tulevat tilat Ruskonselkään noin 13 hehtaarin suuruiselle tontille.

”Työmaa etenee hienosti aikataulussaan. Kohdetta rakennetaan tällä hetkellä noin 100 ammattilaisen voimin ja parhaimmillaan vahvuus kohoaa noin 150 henkilöön. Hanke tulee kokonaisuudessaan työllistämään noin 300 henkilötyövuoden verran ja tuo jo rakentamisvaiheessa paikallisesti merkittäviä työllistämisvaikutuksia. Muun muassa maanrakennusurakka, elementtitoimitukset ja elementtiasennukset hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta tulevien yritysten voimin”, kertoo SRV:n projektipäällikkö Marko Ahvenlampi.

Ensimmäinen poliisin ja vankilan yhteishanke

Kyseessä on ainutlaatuinen poliisin, vankilan ja istuntosalin muodostava yhteishanke, joka on valtakunnallisestikin merkittävä ja ensimmäinen laatuaan. Tavoitteena on toteuttaa käyttäjien toimitilakonseptien mukaiset terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat, joissa tulee työskentelemään yhteensä noin 500 työntekijää.

Pääpoliisiasemaan sijoitetaan poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta ja poliisivankila. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö. Oulun vankilaan toteutetaan satapaikkainen tutkinta- ja vankeusvankila miehille, naisille ja erityistä tukea tarvitseville alaikäisille ja nuorille.

Poliisiaseman ja vankilan väliin sijoitetaan sisäyhteydellä toimijoiden yhteisiä tiloja, kuten asiakkaiden vastaanotto ja tarkastustilat, turvatarkastus ja kokoustiloja. Yhteiseen käyttöön sijoitetaan myös käräjäoikeuden istuntosali, jossa käsitellään vangittuja koskevia rikosasioita.

Poliisin lupapalvelut, palvelupäivystys ja osa tutkintahenkilöstöä ovat sijoittuneet osoitteeseen Kirkkokatu 13. Lupapalvelut jäävät Oulun keskustaan myös jatkossa uuden poliisitalon valmistuttua.

Lisätiedot:

Senaatti-kiinteistöt: Harri Karjula, rakennuttamisryhmän päällikkö, harri.karjula@senaatti.fi

Poliisihallitus: Jarmo Partanen, toimitilapäällikkö, jarmo.partanen@poliisi.fi

Oulun poliisilaitos: Urpo Kössö, ylikomisario, urpo.kosso@poliisi.fi

Rikosseuraamuslaitos: Asko Miettinen, erityisasiantuntija, asko.miettinen@om.fi

Oulun rikosseuraamuskeskus: Minna Saukko, johtaja, puh. +358 29 56 82802, minna.saukko@om.fi Keskusrikospoliisi: Reine Inkeroinen, hallintojohtaja, reine.inkeroinen@poliisi.fi

SRV: Marko Ahvenlampi, projektipäällikkö, puh. 050 594 6165, marko.ahvenlampi@srv.fi

