Uusi äänikirja: Artisti Robin Packalen ja Ruotsin prinssiparin säätiö yhdistivät voimansa – jakavat tietoa lukivaikeudesta

Storytelin uusi äänikirja auttaa kääntämään lukivaikeuden vahvuudeksi. Lukivaikeus supervoimana -äänikirja on tehty yhdessä Ruotsin prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian säätiön kanssa. Kirjan lukee artisti Robin Packalen.

Jopa 5–10 prosentilla suomalaisista on lukivaikeus, eli vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa. Uudessa Lukivaikeus supervoimana -äänikirjassa opitaan lukihäiriöstä, perehdytään uusimpaan tutkimustietoon, tavataan tunnettuja dyslektikkoja ja jaetaan vinkkejä, kuinka vaikeudet voi kääntää voitoksi.

Äänikirja on tehty yhdessä Ruotsin prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian säätiön kanssa, ja se pohjautuu säätiön tekemään pitkäjänteiseen lukivaikeustyöhön. Kirjan lukee artisti Robin Packalen, jolla on diagnosoitu lukivaikeus.

“En ole koskaan antanut lukivaikeuden hidastaa minua, eikä kenenkään muunkaan pitäisi. Päinvastoin, olen kääntänyt sen edukseni keskittymällä esimerkiksi asioiden visualisointiin ja musiikin tekemiseen. Lukivaikeudesta, ja varsinkin sen positiivisista puolista, puhutaan ihan liian vähän ja toivon, että tämä äänikirja tuo siihen osaltaan muutoksen”, hän sanoo.

Äänikirjan lukeminen oli Robinille jännittävä kokemus.

”Sain äänikirjaa lukiessani huomata, miten vaikeaa lukeminen oikeasti on. Varsinkin lukihäiriöiselle tehtävä tuntui todella haastavalta. Olin helpottunut kuullessani äänittäjältä, ettei se ammattilaisillakaan aina mene kerralla purkkiin”, Robin naurahtaa.

Myös prinssi Carl Philip tietää miltä lukivaikeus tuntuu

Vaikka lukivaikeus voi tuoda arkielämään haasteita, siihen liittyy myös monia myönteisiä ominaisuuksia, kuten luovuus, ongelmanratkaisukyky ja parempi näkömuisti. Työmarkkinoilla ja muuttuvassa yhteiskunnassa näille kyvyille on yhä enemmän kysyntää.

“Monet meistä tietävät, millaisia haasteita lukihäiriö voi tuoda. Myös minä. Siksi on tärkeää muistuttaa niistä hyvistä ominaisuuksista, joita lukivaikeus vahvistaa. Kaikille, joilla on lukihäiriö, haluan sanoa, että tiedän miltä se tuntuu. Meitä on monia, sinä et ole tässä yksin”, sanoo Ruotsin prinssi Carl Philip.

Säätiö ja Storytel ovat keränneet äänikirjaan tietoa yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa. Erityisopettajat ja tutkijat Harvardin yliopistosta, Cambridgen yliopistosta ja Karoliinisesta instituutista ovat tutkineet muun muassa sitä, miten lukihäiriö vaikuttaa aivojen toimintaan ja miten koulupedagogiikkaa voidaan parhaiten soveltaa lukihäiriöisille sopivaksi. Storytel on haastatellut äänikirjaan myös suomalaisia asiantuntijoita ja tunnettuja dyslektikkoja. Omia kokemuksiaan lukihäiriöstä kertovat esimerkiksi näyttelijä Minka Kuustonen ja viestintäalan asiantuntija Fatim Diarra.

“Storytel Suomi -yhteistyön ansiosta olemme iloisia siitä, että voimme julkaista äänikirjasta myös suomenkielisen version. Toivomme, että kirja antaa vivahteikkaamman kuvan lukihäiriöistä ja auttaa ymmärtämään varhaisen puuttumisen merkitystä sekä ihmisten erilaisia työskentelytapoja”, sanoo prinssiparin säätiön pääsihteeri Kim Waller.

Storytel on tehnyt Lukivaikeus supervoimana -äänikirjan yhteistyössä Ruotsin prinssiparin säätiön kanssa. Kirjan tuotannossa ovat olleet mukana myös Robin Packalen ja artistia edustavan Universal Music Finlandin brändikumppanuuksista vastaava tiimi. Kirja on kuunneltavissa Storytelissä.