Uusi Alko Vantaan Koivuhaassa – ketterää lähipalvelua ja vantaalaisten valikoimatoiveita

Alkon palveluja Vantaalla halutaan kehittää, ja uuden myymälän sijainti Koivuhaan liikekeskuksessa on suunniteltu palvelemaan sujuvasti lähialueiden asukkaita sekä myös alueella työssä käyviä.

”Myymälä sijaitsee liikenteen solmukohdassa Kehä III:n varrella, ja liikekeskuksen pihasta löytyy runsaasti parkkipaikkoja. Myymälässä on siten vaivaton asioida niin autolla kuin julkisilla liikennevälineilläkin”, palvelujohtaja Tatu Vanninen kertoo.

Koivuhaan liikekeskuksessa palvelee myös laadukas ruokakauppa, jolloin hyvät ruoka- ja juomayhdistelmät löytyvät samalla asiointireissulla.

”Koivuhaan myymälässämme, kuten kaikissa muissakin Alkoissa, palvelevat koko kansan sommelierit, jotka tarjoavat apuaan kaikenlaisissa juomavalinnoissa. Asiakkaamme ovat löytäneet myös verkkokauppamme, jossa voi asioida itselle sopivaan aikaan. Verkkokaupasta voi tilata ostokset verkkosivun alko.fi tai mobiilisovelluksemme Alko-äpin kautta omaan lähi-Alkoon ilman toimitusmaksua”, Vanninen jatkaa.

Koivuhaan myymälä on neljäs vuoden 2021 aikana avattava Alkon myymälä. Aiemmin tänä vuonna Alko on avannut uudet myymälät Ouluun, Keravalle ja Seinäjoelle.

Valikoimavalinnoissa kuunnellaan asiakastoiveita

Asiakkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa Koivuhaan myymälän tuotevalikoimaan. Toiveita kysyttiin Alkon pääkaupunkiseudulla asuvilta neuvonantajilta, jotka ovat Alkon kehittämisessä mukana olevia asiakkaita.

”Haluamme kehittää valikoimaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Osa nyt avattavan myymälän tuotteista on päätynyt valikoimaan toiveiden pohjalta, ja kuuntelemme jatkossakin toiveita herkällä korvalla”, Tatu Vanninen sanoo.

Kaikista Alkon valikoiman noin 11 000 tuotteesta vain osa mahtuu yhden myymälän hyllylle.

”Jokainen voi vaikuttaa oman lähi-Alkonsa valikoimaan jättämällä Alkotoiveen osoitteessa alkotoive.fi. Valikoimamestarit käyvät toiveet läpi ja toteutuneen asiakastoiveen tunnistaa hyllynreunan Alkotoive-merkistä”, Vanninen kertoo.

Alko vähentää juomahävikkiään

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2020 juomahävikki oli 0,3 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua.

Alko pitää jatkossa myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen. Tähän asti Alko on hävittänyt tuotteet, vaikka itse tuote on täysin moitteeton sisältä ja kunnossa nautittavaksi.

”Jatkossa meillä voi myymälöissä nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, Vanninen toteaa.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.

Lisätiedot:

Palvelujohtaja Tatu Vanninen, p. 040 838 9694, tatu.vanninen@alko.fi

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi