Uusi hurja dystopia Rajalla: Metro-menestyssarjan tekijä Dmitri Gluhovski kirjoitti Storytel Original -sarjan, jossa maailma uhkaa jälleen loppua

Suositusta Metro 2033 -scifitrilogiasta tuttu venäläinen kirjailija ja toimittaja palaa Rajalla-äänikirjasarjassaan tuhoutuneen maailman teemoihin viimeistä kertaa.

Storytel Original -äänikirjasarja Rajalla julkaistaan tänään 16. lokakuuta ääni- ja e-kirjoina Storytel-kirjapalvelussa. Kirjailija Dmitri Gluhovski palaa sarjassa aiemmista teoksistaan tuttuihin teemoihin, mutta tuo ne uudenlaiseen maailmaan.

Lyhyen mutta tuhoisan sisällissodan aikana Venäjällä käytetään kammottavaa salaista asetta. Sodan jälkeen maasta on jäljellä enää pieni osa, ”Moskovian imperiumi”, jonka itäraja myötäilee tappavan myrkylliseksi ja ylitsepääsemättömäksi muuttunutta Volgaa. Moskoviaan ole koskaan tullut Volgan toiselta rannalta ketään. Eräänä päivänä tilanne muuttuu, mikä johtaa uuteen synkkään selviytymiskamppailuun.

Storytel-konsernin kustannusjohtaja Rickard Henley kertoo, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälisesti näin menestynyt kirjailija kirjoittaa tarinansa suoraan kuunneltavaksi ja se julkaistaan äänikirjana ennen painetun kirjan ilmestymistä.

”Tämä kertoo ääniformaatin valtavasta potentiaalista ja kasvavasta roolista kirjallisella kentällä. Olemmekin luonnollisesti erittäin iloisia yhteistyöstä Gluhovskin kanssa. Hän on veitsenterävä kirjoittaja, ja uskomme uuden tarinan löytävän runsaasti kuuntelijoita”, Henley iloitsee.

Kirjailija Gluhovski puolestaan sanoo, että on aina etsinyt kirjoitustyössään raikkaita ja uudenlaisia juonenkäänteitä ja metaforia. Hän on myös pyrkinyt löytämään monipuolisesti kanavia, joiden kautta hänen tarinansa voisivat tavoittaa yleisönsä.

“Julkaisin esikoisromaanini Metro 2033:n alunperin nettiversiona vuonna 2002 ja käytin tuolloin julkaisualustanani blogia ja yhteisöpalveluja. Olen työskennellyt pitkään Rajalla-sarjan tarinan parissa ja olen innoissani mahdollisuudesta kertoa se uudella tavalla, suoraan ääniformaatissa”, Gluhovski sanoo.

Rajalla on pelottavan ajankohtainen ja silmiä avartava tarina vastuusta ja vastuuttomuudesta sekä siitä, kuinka jätämme omat virheemme ja rikoksemme lastemme kannettaviksi.

Äänikirjasarjassa on kymmenen noin tunnin mittaista jaksoa, ja ne lukee näyttelijä Toni Kamula. Sarjan on suomentanut Anna Taitto. Rajalla on kuunneltavissa Storytelissä myös alkuperäiskielellä venäjäksi (ПОСТ) ja englanniksi (The Outpost). Ruotsinkielisenä (Utpost) sarja julkaistaan 25. lokakuuta.

Storytel Original -äänisisällöt on kirjoitettu suoraan kuunneltaviksi. Suomen Storytel julkaisee kotimaisia ja käännettyjä Storytel Original -äänikirjoja ja äänikirjasarjoja niin aikuisille kuin lapsille sekä podcasteja.

Dmitri Gluhovski (s. 1979, Moskova) on toimittaja, kirjailija ja mielipidevaikuttaja, jonka luoma Metro 2033 -kirjasarja on käännetty yli 30 kielelle ja tavoittanut miljoonia lukijoita ympäri maailmaa. Metro 2033 -romaanin pohjalta on tehty myös suosittu PC- ja Xbox 360 -räiskintäpeli Metro Exodus.

Yhdysvaltalainen viihdelehti Variety julkisti hiljattain, että kirjaan perustuva elokuva saa maailmanensi-iltansa tammikuussa 2022.