Uusi kuntastrategia hyväksyttiin – kasvava Vihti on Helsingin seudun saavutettavuuden edelläkävijä

- Kuntastrategiassa määritellään tavoitetila ja päämäärät, joihin käynnissä olevan valtuustokauden aikana halutaan pyrkiä. Lopputulos on mielestäni erinomainen ja sisältää käytännönläheisiä mittareita, joiden avulla voidaan tarkastella tavoitteiden saavuttamisesta. Kaikkiaan työn perustaksi otettiin kunnan aiempi strategia, jota lähdettiin terävöittämään ja laatimaan siitä – ei pelkästään päivitettyä versiota – vaan rohkeasti kunnan tulevaisuutta luotaava tavoitetila. Kuntastrategia vaikuttaa jokaisen vihtiläisen elämään kunnassa tehtävien päätösten kautta ja siksi se on merkityksellinen dokumentti meille kaikille, sanoo Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

Vihti on koti lähellä kaikkea

Vihdin visiona on olla kasvukunta, joka on Helsingin seudun saavutettavuuden edelläkävijä. Teknologian nopea kehittyminen ja esimerkiksi koronapandemia ovat jo muuttaneet tapaamme asua, elää ja tehdä töitä. Siinä missä etäisyyksien merkitys on vähentynyt, vapaa-ajan merkitys on korostunut. Vihdistä käsin on mahdollista nauttia pääkaupunkiseudun palveluista ja tavata työkavereita sekä yhteistyökumppaneita jumiutumatta ruuhkiin. Uusi kuntastrategia nostaa esiin myös Nuuksion kansallispuiston, josta valtaosa sijaitsee Vihdin kunnan alueella. Nuuksion ja kattavien palvelujen ääreltä on vain 20 minuuttia matkaa Espooseen ja 40 minuuttia Helsinkiin.

- Korona-aika opetti sen, miten nopeasti totutut rutiinit ja tapa järjestää oma elämä voivat muuttua. Vihdin sijainti ja panostaminen hyviin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin nousevat uudessa strategiassa voimakkaasti esille: luonnonläheisessä Vihdissä asuen on mahdollista saavuttaa kaikki olennainen. Hyvät yhteydet mahdollistavat paikkariippumattoman asumisen, työnteon ja opiskelun, kunnanjohtaja Erkki Eerola korostaa.

Kunnan strategiassa hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet nähdään elinvoimaisuuden perusedellytyksenä. Vihdissä tulee olla helppo liikkua ja matkustamisen täytyy olla vaivatonta. Toimivat ja laadukkaat yhteydet luovat arjen sujuvuutta kodin, työpaikan, vapaa-ajan ja erilaisten palveluiden välillä. Nummelan lentokenttä nähdään tulevaisuuden edelläkävijänä sähköisen ja miehittämättömän ilmaliikenteen kehittämisessä.

Vihdin missiossa eli toiminta-ajatuksessa kunta on koti ihmisille, yrityksille ja aktiiviselle elämälle. Kunta haluaa toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi, kaipasipa uusi tulija taajamaan palveluiden äärelle tai maaseudun rauhaan. Alueella toimivat yritykset ovat kuntamme keskeinen menestystekijä. Uusia yritysalueita suunnitellaan yritysten tarpeisiin, ja kunta tarjoaa elinkeinopalveluja asiakaslähtöisesti ”yhden luukun” periaatteella.

Kunnan arvoiksi on uudessa strategiassa määritelty palveluhenkisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja rohkeus. Vastuullisuus ja yhteisöllisyys ovat tuttuja arvoja edeltävästä strategiasta. Aiemman strategiakauden asiakaslähtöisyys muuttui nyt palveluhenkisyydeksi, joka korostaa asetelmaa, jossa kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat olemassa kuntalaisia ja paikallisia yrityksiä varten. Uutena arvona mukaan valikoitui rohkeus.

- Strategiassa määritelty arvopohja ohjaa kunnassa tehtävää työtä. Rohkeus haluttiin mukaan, koska koko kuntastrategia henkii Vihdin kunnianhimoista tavoitteellisuutta. Rohkeus on myös luovuuteen ja uskaltamiseen kannustava ohjenuora ja siten tärkeä kunnan elinvoimaisuuden vahvistaja, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Toiminnan painopisteillä tavoitteet ja mittarit

Strategia jakautuu kahdeksaan painopisteeseen, joita ovat hyvinvoivat vihtiläiset, vastuullinen taloudenpito, Helsingin seudun kasvukunta, koti yrityselämälle, hyvinvoiva henkilöstö, digitalisaatio, ilmasto- ja ympäristötyö sekä liikkuminen. Kullekin painopisteelle on määritelty valtuustokauden tavoitteet, joiden avulla strategian toteutumista on mahdollista seurata ja arvioida.

Vihtiläisten hyvinvoinnin kehittymisen tavoitteina ovat muun muassa tyytyväisyyden lisääntyminen asuinkuntaan sekä UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen. Liikkumisen kehittymistä mittaroidaan kevyenliikenteen verkoston kasvulla ja tyytyväisyydellä julkiseen liikenteeseen sekä liikenneolosuhteisiin jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta. Taloudenpidon tavoitteiksi on asetettu muun muassa konsernin kumulatiivisen ylijäämän lisääntyminen sekä kuntaverotuksen tason pysyminen ennallaan. Asukasluvun tavoitetasona vuoden 2025 loppuun mennessä on vähintään 30 000 henkilöä.

- Tulemme tekemään strategiakaudella merkittäviä panostuksia uusiin asuin- ja yritysalueisiin, palvelutasoon sekä liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin. Turun tunnin juna on Vihdin tärkein kasvuinvestointi. Nyt on aika antaa tekojen puhua ja teot käynnistyvät heti, toteaa kunnanjohtaja Eerola.

Vihdin kunnan paikallisten asioiden lisäksi strategiatyössä tehtäviin valintoihin vaikuttavat aina kansalliset ja globaalit olosuhteet.

- Vaikka kuntastrategia onkin Vihdin oma, olemme väistämättä osa laajempia kokonaisuuksia monien yhteistyöverkostojen ja esimerkiksi sote-uudistukseen sisältyvän hyvinvointialueen kautta. Myös laajemmat ilmiöt, kuten väestön ikääntyminen ja muuttoliike, kuntien tehtäväkentän uudistuminen sekä ilmastonmuutos vaikuttavat strategiassa tehtyihin ratkaisuihin, Eerola summaa työn taustoja.

Strategiatyön vaiheet

Vihdin kunta käynnisti kuntastrategian valmistelutyön keväällä 2021. Työn pohjana käytettiin edellistä kuntastrategiaa, elinkeinostrategiaa 2021-2025, laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa 2021-2025, järjestöstrategiaa 2021-2025 sekä Vihdin kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa.

Strategiatyön tausta-aineistoksi laadittiin kuntapalvelututkimus ja kuntalaisten sekä henkilöstön strategiakysely. Lisäksi työssä hyödynnettiin vuoden 2020 lopussa tehtyä mielikuvakyselyä ja vuonna 2021 valmistunutta KUUMA-seudun väestökehitys- ja muuttoliikeanalyysiä. Vihdissä toteutettiin myös valtuustokauden 2017-2021 päätteeksi strategian toteutumisesta erillinen kysely.

Seuraavaksi strategiakokonaisuutta valmisteltiin valtuustoseminaareissa syyskuussa ja marraskuussa 2021. Lisäksi kokonaisuutta työstettiin ja käsiteltiin kunnan palveluksessa olevien esihenkilöiden kanssa toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa 2021. Tämän jälkeen strategialuonnoksen valmistelu jatkui valtuustoasiain neuvottelukunnan, kunnanhallituksen, kunnan johtoryhmän sekä strategiatyöhön valikoidun konsulttitoimiston kanssa.

Lausuntokierroksen jälkeen kuntastrategia eteni lopulliseen päätöksentekoon kunnanhallitukseen 25.4.2022 ja sieltä kunnanvaltuuston kokoukseen 9.5.2022.

Vihdin kuntastrategia 2022-2025 (pdf)

Vihdin kuntastrategia 2022-2025 – tiivistetty (pdf)