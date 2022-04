Uusi lasten luontokirja vie kovakuoriaisten kiehtovaan maailmaan

Karhunputkelle kokoontuu kokonainen joukko erilaisia koppakuoriaisia: kultakuoriainen ja kuparikuoriainen, metsäsittiäinen ja sarvikuonokas sekä kimalaiskuoriainen ja seitsenpistepirkko.

Kuuluu kovaa kitinää! Mistä nämä kovapäiset koppikset oikein kinastelevat? Löytyykö suukopuun sopua?

Mukaansatempaavassa kuoriaistarinassa jokainen saa olla omanlaisensa, ja kaikki kuuluvat lopulta samaan pörisevään porukkaan.

Koppisknoppis-osio esittelee hauskalla tavalla kertomuksen kotimaiset koppakuoriaiset ja kannustaa lasta tutustumaan lähiluontoon ja metsän pieneliöihin.

Kirja aloittaa uuden lasten luontokirjasarjan, joka hauskojen tarinoiden myötä tutustuttaa kovakuoriaisten hämmästyttävän monimuotoiseen maailmaan.

Janina Saari on kirjoittaja ja kansainvälisillä markkinoilla toimiva kääntäjä Liedon Vanhalinnasta. Yleistä kirjallisuustiedettä ja luovaa kirjoittamista opiskelleelle Saarelle on tärkeää tukea lasten lukemista ja sen kautta luontoyhteyttä. Kitisevä koppiskokous on ensimmäinen häneltä julkaistu teos.

Anne Muhonen on vantaalainen kuvittaja, jolta on julkaistu 17 sarjakuva-albumia. Muhonen on tehnyt myös lastenkirja- ja oppimateriaalikuvituksia sekä laajentanut kuvallista ilmaisuaan niin valokuvauksen kuin muraalimaalauksenkin puolelle. Hänen kuvittaminaan ovat ilmestyneet mm. Eläinten ennätyskirja sekä Kalevalan taruolennot.

Kirjan tiedot on asiatarkastanut Helsingin yliopiston metsäeläintieteen professori Kari Heliövaara.

Kitisevä koppiskokous

ISBN 9789523755048

215 x 280 mm

Sidottu, nelivärinen

40 s.

Ilmestyy 3.5.2022

Saatavana myös sähkökirjana