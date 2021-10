Uusi liikuntalääketieteen professori Jari Parkkari painottaa liikunnan turvallisuutta

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on avoimella hakumenettelyllä valinnut LT Jari Parkkarin terveystieteiden professorin tehtävään, jonka ala on liikuntalääketiede. Parkkari on aloittanut tehtävässä 1.8.2021. Professuuri sijoittuu liikuntatieteelliseen tiedekuntaan, ja Parkkarin erityisaluetta on liikunnan turvallisuus. Hän toivoo alan opiskelijoilta aiheeseen uteliaisuutta ja tuoreita näkökulmia.

Jari Parkkari. Kuvaaja: Petteri Kivimäki

Liikuntalääketieteen professori Jari Parkkari johtaa ja kehittää Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen oppiaineen koulutusta ja liikunnan ja terveyden välisten yhteyksien tutkimusta. Tehtävää varten Parkkarilla on laaja-alainen asiantuntemus siitä, miten liikunta ja urheilu ovat yhteydessä eri sairauksien ilmaantumiseen ja vammariskiin. – Kuten esimerkiksi lääkkeillä voi olla ihmiselle haittavaikutuksia, myös liikunnalla voi olla haittavaikutuksia. Olenkin tutkimuksessani keskittynyt siihen, miten eri ikäisten – terveiden ja sairaiden – on turvallista liikkua ja miten maksimoida liikunnan hyödyt ja minimoida haitat, Parkkari avaa. Tuoreen professorin missio on vahvistaa Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen kentällä kokonaisvaltaisempaa ajattelutapaa alasta. – Mielestäni on tärkeää edistää sitä, että liikuntaa harrastavat kaiken ikäiset ihmiset ja liikunnan tulee olla mukavaa. Tällä hetkellä lapsi aloittaa urheiluseuratoiminnan keskimäärin kuusivuotiaana, erikoistuu yhteen lajiin yhdeksänvuotiaana ja lopettaa 11-vuotiaana. Urheilu menee usein vakavaksi liian aikaisin, mikä osaltaan johtaa myös vammautumisiin. Tässä menetetään monia terveysliikkujia, mutta myös tulevaisuuden huippu-urheilijoita, Parkkari pohtii. Kokonaisvaltaiseen ajatteluun liittyy myös se, että tulevat liikuntalääketieteen ammattilaiset opiskelisivat alaa siten, että liikuntaa edistäessään samalla ehkäisisivät sen haittoja. Tämä edellyttää, että ollaan valmiita dialogiin ja ajatusmallien muuttamiseen. – Toiveeni on, että jo opintojen aikana poikettaisiin niin sanotusta ajattelun valtatiestä ja käytäisiin rohkeasti kurkistamassa myös ojiin ja metsiin. Parkkari on tehnyt pitkän ja merkittävän uran liikuntalääketieteen alalla. Yli 20 vuoden opetuskokemuksen lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa 194 vertaisarvioitua julkaisua, 145 suurelle yleisölle tarkoitettua popularisoitua kirjoitusta ja useita kymmeniä julkaisuja ammattiyhteisöille. Parkkari on saanut useita tieteellisiä palkintoja sekä ohjannut 12 väitöskirjaa ja 27 pro gradu -tutkielmaa. Parkkari on väitellyt vuonna 1997 Tampereen yliopistossa, jossa hän on myös kansanterveystieteen dosentti. Ennen Jyväskylän yliopistoon siirtymistä hän oli UKK-instituutissa toimivan lääkäriaseman ylilääkäri. Lisätietoja Jari Parkkari

