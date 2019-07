Uusilla tekniikoilla parempia hakutuloksia ja suosituksia

Hakukoneet, erilaiset verkkopalvelut ja -kaupat pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman hyödyllisiä hakutuloksia ja suosituksia käyttäjilleen. Uusilla, soveltuvia ominaispiirteitä hakevilla ja niistä vektoreita muodostavilla, tekniikoilla haku- ja suosittelujärjestelmät voisivat päästä vielä parempiin tuloksiin.

Gaurav Pandey esittelee väitöskirjassaan uusia tekniikoita, joilla dokumenteista ja nimikkeistä kootaan ominaispiirteitä, joita dokumenttien hakujärjestelmät voivat hyödyntää. Hän esittää myös tekniikoita, joilla nimikkeiden ja käyttäjien piirteistä voidaan muodostaa vektoreita suositusten järjestämiseen.

Algoritmien tavoitteena on esittää hakutulokset parhaassa mahdollisessa järjestyksessä. Haku- ja suosittelujärjestelmien algoritmit voivat hyödyntää Pandeyn työssään esittelemiä tekniikoita tulosten järjestämiseksi entistä paremmin.

– Yksi näistä uusista tekniikoista perustuu syväoppimiseen, joka tuottaa onnekkaita suosituksia. Tekniikka tuottaa myös kaupunki- ja matkareittisuosituksia matkailijoille, joilla on tietyt matkakohdemieltymykset, Pandey kuvailee.

Erilaiset dokumentteja hakevat järjestelmät sekä suosittelujärjestelmät ovat nykyään yleisiä Internet-sovelluksia. Ensin mainitut tuottavat meille tulosluettelon, kun haemme jotain avainsanoilla Internetistä. Googlen sivustohaku ja Amazonin tuotehaku kuuluvat tähän ryhmään. Useat sivustot tarjoavat meille myös suosituksia, jotka perustuvat ostamiimme tuotteisiin tai tuotteille antamiimme arvioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi YouTuben videosuositukset tai eBayn tuotesuositukset.

Näiden järjestelmien päätavoite on järjestää tulokset hyödyllisyyden mukaan laskevaan järjestykseen, jolloin hyödyllisin, esimerkiksi merkityksellisin, tulos on ensimmäisenä. Kehittyneet dokumenttien hakujärjestelmät hyödyntävät erilaisia ominaispiirteitä, kuten dokumentin pituus, linkkien määrä tai avainsanojen esiintyvyys, tulosten järjestämisessä. Suosittelujärjestelmät voivat vastaavasti käyttää nimikkeiden ja käyttäjien ominaispiirteiden perusteella muodostettuja vektoreita suositusten järjestämiseen.

FM Gaurav Pandeyn tietojenkäisttelytieteen väistöskirjan "Utilization of Efficient Features and Machine Learning for Ranking Techniques" tarkastustilaisuus on perjantaina 9.8.2019 klo 12.00 Lea Pulkkisen -salissa (Agora, Mattilanniemi 2). Vastaväittäjänä on Dr. Konstantinos Stefanidis (Tampereen yliopisto) ja kustoksena on professori Jari Veijalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Gaurav Pandey on ollut Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelija syyskuusta 2015. Hänellä on maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä (Saarlandin yliopisto, Saksa) ja kandidaattitutkinto informaatioteknologiassa (IIIT-Allahabad, Intia). Lisäksi hänellä on ESCP Europe -korkeakoulussa suoritettu Euroopan liiketoiminnan -maisterin tutkinto. Tutkimustoiminnan lisäksi hänellä on kokemusta myös teollisuudesta.

Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 100, Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7806-8 (PDF). Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7806-8 (PDF).