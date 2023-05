Vahvasti kasvava Aura Rakennus laajenee Tampereen ja Oulun seuduille

Aura Rakennus Pohjois-Suomen kotipaikka on Oulussa ja Aura Rakennus Pirkanmaan Tampereella. Uudet yhtiöt tulevat toimimaan Oulun ja Tampereen lisäksi kummankin kaupungin lähialueilla.

– Laajentuminen on strategiamme mukainen seuraava askel. Olemme asettaneet laajentumisen ehdoiksi tietyt taloudelliset virstanpylväät, jotka olemme saavuttaneet tavoiteaikataulussa, kertoo Aura Rakennuksen toimitusjohtaja Mikko Kilpi.

Uusien tytäryhtiöiden perustaminen, oikean henkilöstön löytäminen ja operatiivisen toiminnan käynnistäminen vie aikaa, minkä vuoksi prosessi halutaan saada käyntiin nykyisestä taloustilanteesta huolimatta. Tytäryhtiöille haetaan parhaillaan paikallista johtoa ja nimityksistä kerrotaan alkukesästä.

– Vaikka asuntokauppa on hiljentynyt, emme ole missään kohtaan supistaneet hankekehityksemme toimintoja. Rakennusalalla investointipäätöksistä rakentamisen aloittamiseen voi mennä aikaa lähes vuosi. Siksi on tärkeää, että meillä on hankkeita vireillä, kun talous jälleen piristyy. Aktiivisen hankekantamme avulla pyrimme pitämään tuon ajan mahdollisimman lyhyenä, Kilpi sanoo.

Kasvukeskusten asuntorakentamisesta vauhtia laajentumiselle

Aura Rakennus laajentuu alueille, joissa kaupungistumisen vaikutukset näkyvät vahvimmin. Pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan sekä Turun ja Oulun seutujen yhteinen osuus koko maan asuntotuotannosta on lähes 90 prosenttia.

Uudet tytäryhtiöt Tampereen ja Oulun seuduilla tulevat keskittymään asuntorakentamiseen niin kuin muutkin konsernin yhtiöt. Yhteistyöverkoston kautta yhtiöt ovat myös mukana kehittämässä logistiikka-, varasto- ja toimistohankkeita.

– Uudet tytäryhtiöt noudattavat konsernin yhteisiä arvoja, joista tärkeimpiä on ympäristöystävällinen rakentaminen. Haluamme olla kaikilla toiminta-alueillamme johtavia rakennusalan vihreän siirtymän ja kiertotalouden mahdollistajia, Kilpi sanoo.

Ensimmäiset kohteet Oulun asuntomessualueelle ja Tampereen Tesomaan

Aura Rakennus Pohjois-Suomen ensimmäiset kohteet rakentuvat Oulun vuoden 2025 asuntomessualueelle. Kahdelle tontille rakennetaan kolmikerroksisia kaupunkipientaloja. Tonteille nousee yhteensä 16 asuntoa, jotka ovat kooltaan 85–145 neliötä. Rakentaminen käynnistetään huhtikuussa 2024 ja talot valmistuvat kesäkuussa 2025.

Aura Rakennus Pirkanmaa rakentaa Tampereen Tesoman alueelle kaksi kerrostaloa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2024. Kohteisiin suunnitellaan monipuolinen asuntojakauma, ja niihin on valmistumassa noin 60 asuntoa.

Aura Rakennus on suomalainen rakennusalan konserni, joka on erikoistunut ympäristövastuulliseen rakentamiseen. Toimintamme ytimessä on hankekehitys, jota kautta tuotamme asiakkaillemme asunto-, palvelu- ja toimitilakiinteistöjä. Tuottamalla kiinteistöjä ympäristövastuullisesti varmistamme samalla muun muassa rakennusten matalammat energian käyttökustannukset ja pienemmän ympäristökuormituksen eli kokonaisuudessaan kiinteistöjen kestävämpää käyttöä. Yhtiön tämänhetkinen tilauskanta on noin 70 miljoonaa euroa ja asuntoja rakenteilla noin 700 kpl.