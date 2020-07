Väitös 17.9.2020: Kun kirjaimet vaihtuvat – Tutkimus lukutaidosta kahdella erilaisella kirjoitusjärjestelmällä konson kielessä Etiopiassa

FM Aija Katriina Ahlberg tutkii väitöksessään luku- ja kirjoitustaidon oppimista kahdella erilaisella kirjoitusjärjestelmällä. Tulokset osoittavat kirjainmerkkien tärkeän roolin siinä, miten lukija hahmottaa kielen äännerakenteita. Tutkimus toteutettiin Lounais-Etiopiassa konson kieltä puhuvien aikuisten parissa, mutta tutkimuksen tuloksilla on annettavaa myös maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetukseen Suomessa.

Konson kieltä kirjoitettiin aiemmin etiopialaisella kirjoitusjärjestelmällä, jossa jokaiselle konsonantille on oma kirjain. Konsonanttia seuraava vokaali kirjoitetaan konsonanttikirjaimeen pienellä lisämerkillä. Jokainen kirjainmerkki vastaa näin konsonantti-vokaali-tavua. Ahlbergin kerätessä aineistoa tutkimukseen konson kieliyhteisö oli parhaillaan vaihtamassa etiopialaisesta kirjoitusjärjestelmästä alfabeettiseen kirjoitusjärjestelmään, jossa suomen kielen tavoin kaikki konsonantit ja vokaalit kirjoitetaan omilla kirjainmerkeillään.

– Jos suomen kieltä kirjoitettaisiin konson vanhalla kirjoitusjärjestelmällä, niin esimerkiksi sanan ’katu’ kirjoittamiseen tarvittaisiin vain kaksi kirjainta: ’ka’ ja ’tu’. Alfabeettisessa kirjoituksessa tarvitaan neljä merkkiä: ’k’, ’a’, ’t’ ja ’u’, Ahlberg havainnollistaa kirjoitusjärjestelmän muutosta.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tehokas siirtymälukutaidon opetusmenetelmä ja määritellä sen keskeisimmät sisällöt. Sitten opetukseen kehitettiin suullisia harjoituksia, joissa opeteltiin tunnistamaan ja nimeämään niitä kielen äänneyksiköitä, jotka vastaavat konson uuden oikeinkirjoituksen kirjaimia.

Ahlberg havaitsi, miten vahvasti tuttu kirjoitusjärjestelmä oli vaikuttanut lukijoidensa käsityksiin siitä, minkälaisiin äänneyksiköihin kieli voidaan jakaa. Kielen konsonantti- ja vokaaliäänteet oli vaikea oppia ymmärtämään erillisinä toisistaan ja merkitä omilla kirjaimillaan. Vaikeuksia tuotti myös äänteen pituuden hahmottaminen, sillä vaikka konson kielessä äänteen pituus tekee sanojen välillä merkityseroja – samoin kuin suomessa esimerkiksi sanat ”tuli”, ”tuuli”, etiopialaisessa kirjoituksessa pituuseroa ei yleensä merkitä.

Tuloksilla käyttöä luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa maahanmuuttajille

Monet Suomeen tulevat maahanmuuttajat osaavat lukea ja kirjoittaa kieltä, jossa käytetään konsonanttipohjaista kirjoitusjärjestelmää. Tällaisia kieliä ovat mm. arabia ja persia, Afganistanissa puhuttava pastun kieli ja Eritreassa puhuttava tigrinja sekä lukuisat Kaakkois-Aasiassa puhuttavat kielet.

Näillä kielillä luku- ja kirjoitustaidon omaavat maahanmuuttajat kohtaavat Suomeen saapuessaan uuden kielen lisäksi uuden, alfabeettisen kirjoitusjärjestelmän. Heille haaste oppia suomen kielen luku- ja kirjoitustaito on samankaltainen kuin konson alfabeettisen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen Ahlbergin tutkimuksessa.

– Konson kieliyhteisössä saadut tutkimustulokset nostavat esille asioita, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota myös kehitettäessä tehokasta siirtymälukutaidon opetusmenetelmää Suomessa, väittelijä esittää.

FM Aija Katriina Ahlbergin soveltavan kielitieteen väitöskirjan "How abugida readers learn alphabetic literacy skills: The role of phonological awareness in the transfer process in the Konso language, Southwest Ethiopia" tarkastustilaisuus pidetään 17.9.2020 klo 12.00 alkaen Seminaarinmäellä, S212. Vastaväittäjänä toimii associate professor Jeanne Kurvers (Tilburg University) ja kustoksena tutkimuskoordinaattori, FT Lea Nieminen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Taustatietoja: Aija Katriina Ahlberg on suorittanut Jyväskylän yliopistossa maisterin tutkinnon soveltavassa kielitieteessä vuonna 1988 ja toiminut suurimman osan työurastaan lukutaitotyön neuvonantajana useissa eri kieliryhmissä Etiopiassa. Ahlbergin väitöstutkimus on saanut rahoitusta Koneen Säätiöltä.

Julkaisu on luettavissa ja ladattavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8188-4

Lisätietoja: Aija Katriina Ahlberg, 040 539 1898, aijakatriina.ahlberg@gmail.com