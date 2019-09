Väitös 27.9.2019: Keltainen kortti korruptiosta – urheiluskandaalit vaikuttavat sponsorien kassavirtoihin

Korruptioskandaaleista on tullut urheilubisneksessä yleisiä. Ne päätyvät kerta toisensa jälkeen median suurennuslasin alle sekä intohimolla suhtautuvien fanien raivon kohteeksi. Niillä on havaittu myös olevan haitallinen vaikutus sponsoreiden maineeseen sekä myyntiin.

FIFA:n jalkapallon MM-kisapaikkojen valinta. Vuoden 2002 Salt Lake Cityn talviolympialaisten lahjontaoikeudenkäynnit. Lance Armstrongin dopingskandaali. Tässä jotain esimerkkejä viime vuosien suurista urheilukohuista.

Uusi tutkimus etsii, millaisia haittavaikutuksia skandaalit voivat aiheuttaa urheilijoiden tai urheiluseurojen sponsoreille.

- Korruptioskandaali voi heikentää sponsorifirman mainetta sekä vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen negatiivisesti, kertoo Mark Dodds Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun tekemässä väitöskirjassaan.

Tällainen haittavaikutus voi syntyä, kun korruptiota tapahtuu urheiluorganisaatiossa, josta se heijastuu sponsoroivaan yritykseen. Tällöin puhutaan ns. stigmailmiöstä, jossa yksi negatiivinen seikka voi tahrata ihmisen tai yrityksen koko maineen.

Toisinaan myös sponsoroivilla yrityksillä voi olla peiliin katsomisen paikka.

- Erityisen tuhoisaksi haittavaikutukset nousevat silloin, kun yritys itse jää rysän päältä kiinni. Korruptioystävällisemmät ympäristöt ovat yleistyneet jättisuurten urheilutapahtumien pitopaikkana viime aikoina merkittävästi. Tämä luonnollisesti lisää myös yritysten harjoittaman korruption mahdollisuutta, Dodds kertoo.

Pelkkä korruptiosyytös ei kuitenkaan aina riitä urheilufaneille syyksi boikotoida yritystä. Kuitenkin mikäli korruptio pystytään todistamaan, kiristyvät samalla myös fanien kukkaroiden nyörit. Erityisesti tämä korostuu, mikäli korruptiosta kärähtänyt yritys sponsoroi fanin suosikkijoukkuetta, maata tai lajia.

- Urheilua sponsoroivien yritysten kannattaisikin panostaa resurssejaan luodakseen ympäristön, jossa korruptiota ei pääsisi syntymään, vinkkaa Dodds.

J.D., MBA Mark Doddsin väitöskirja "The impact of Corruption on Sport Sponsorship" tarkstetaan 27.9. klo 12 Agoran Gamma-salissa. Vastaväittäjänä Associate Professor Sungho Cho (Bowling Green State University, USA) ja kustoksena professori Heikki Karjaluoto.

Mark Dodds on J.D. Marquette University Law Schoolista, M.B.A. Robert Morris Universitystä ja B.S. Syracuse Universitystä. Tällä hetkellä hän työskentelee urheiluoikeuden ja urheilumarkkinoinnin professorina State University of New York, College at Cortlandissa. Hän on myös toiminut vierailuluennoitsijana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden talvikoulussa.

Väitöskirja on luettavissa julkaisuarkisto JYXissä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7821-1