Väitöstutkimus: Jalkapallo on politiikan kieli Italiassa

Jalkapallosta lainatut käsitteet, sanastot, kielikuvat ja puhetavat ovat Italiassa oleellinen osa poliittista retoriikkaa. YTM Mira Söderman tutki väitöskirjassaan pelistä ammentavan kielen käyttöä Italian entisen pääministerin Matteo Renzin puheissa. Tutkimus osoittaa, että jalkapallo tarjoaa poliitikoille monipuolisia kielellisiä mahdollisuuksia politiikan kamppailujen tulkintaan.

– Jalkapallolla on oma rikas sanastonsa, jota peliä tuntevat poliitikot voivat hyödyntää politiikassa, Söderman toteaa.

Södermanin väitöskirjatutkimus pureutuu Renziin, joka on hyödyntänyt jalkapallon käsitteistöä monipuolisesti ja vivahteikkaasti poliittisessa retoriikassaan. Tutkimuksessa tarkastellaan Renzin jalkapallopuhetta reilun kymmenen vuoden ajanjaksolla, jonka aikana hän nousi Firenzen pormestarista Italian pääministeriksi.

– Renzi käytti jalkapallosta lainattua sanastoa tavoitellessaan muutosta oman puolueensa sisällä ja laajemmin Italian politiikassa. Intohimoisena jalkapallon seuraajana ja entisenä jalkapallotuomarina hän tuntee pelin ja hallitsee sen terminologian hyvin, Söderman kertoo.

Renzi pelipuheen taitajana

Poliitikot voivat jalkapallopuheen avulla kommentoida ja analysoida politiikkaa omaperäisesti ja luoda näin persoonallista poliittista profiilia. Lisäksi jalkapallo tarjoaa monipuolisia kielellisiä mahdollisuuksia poliittisten asetelmien, kamppailujen, taktiikkojen ja tyylien tulkintaan.

– Renzin jalkapallopuheessa on kiinnostavaa se, miten hän käyttää pelin taktista terminologiaa poliittisessa puheessaan. Hän esimerkiksi haastoi oman puolueensa valtaapitävät moittimalla heitä catenacciosta, jolla viitataan italialaiseen siilipuolustustaktiikkaan. Hän myös analysoi poliitikkoja erilaisiin jalkapallon pelaajatyyppeihin nojautuen, Söderman sanoo.

Väitöskirjassa analysoidaan myös pelipuheen rajoituksia ja mahdollisuuksia politiikassa sekä sen merkitystä Renzille poliitikkona.

– Renzin käyttämä jalkapallokieli kertoo, että hän tulkitsee politiikkaa pelinä, Söderman kiteyttää.

YTM Mira Södermanin politiikan väitöskirjakäsikirjoituksen “’Calcisticamente parlando’: Football language in Matteo Renzi’s political rhetoric” tarkastustilaisuus pidetään 21.4.2023 klo 12 salissa C1. Vastaväittäjänä toimii Research Fellow, PhD Giuseppe Ballacci (Universidade do Minho) ja kustoksena YTT, yliopistonopettaja Hanna-Mari Kivistö (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9525-6

Taustatietoja:

Mira Söderman kirjoitti ylioppilaaksi Vaasan lyseon lukiosta vuonna 2009. Hän valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2016 pääaineenaan valtio-oppi. Söderman on valmistellut väitöskirjaansa Suomen Kulttuurirahaston, Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston sekä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tukemana. Hän on nuoruudessaan pelannut jalkapalloa vaasalaisjoukkueissa ja harrastanut monipuolista pallotaituruutta vaativaa freestyle-jalkapalloa.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Mira Söderman

mira.k.soderman@jyu.fi

050 358 0113