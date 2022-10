Valtakunnallinen Vuoden kesätyökäytäntö -kunniamaininta PKO:lle

PKO pärjäsi hienosti myös tutkimuksen kokonaisarviossa sijoittuen ainoana pohjoiskarjalaisena yrityksenä 10 parhaan joukkoon yli tuhat henkeä työllistävien yritysten sarjassa. Maakunnan lippua piti korkealla lisäksi Pohjois-Karjalan Sähkö Oy tekemällä saman tempun 250–1000 henkeä työllistävien yritysten sarjassa. Vuoden kesätyökäytännön valitsi Kuntarekry. Ehdotuksia tuli yhteensä 24, joista PKO erottui selvästi edukseen. Palkintoperustelujen mukaan erityisnuorten työllistäminen ja avustajien palkkaaminen on upea konkreettinen vastuullisuusteko. Näin osuuskauppa tarjosi kesätyökokemuksen monelle sellaiselle nuorelle, jolle se ei muuten olisi ollut mahdollista. Yksi avustajista oli Itä-Suomen yliopistosta tänä syksynä valmistuva Emma Ojala, joka avusti erityisnuoria Prisma Joensuussa. Kokemus oli Emmalle mieleenpainuva.

– Kertoo paljon PKO:n arvoista, että erityisnuorillekin halutaan tarjota töitä ja heistä pidetään hyvää huolta. Ihanaa, että tällainen toimintamalli on aloitettu ja toivottavasti tätä jatketaan tulevina kesinä, hän toteaa.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. Aluksi siitä vastasi Lasten ja nuorten säätiö ja tavoitteena oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä kesätyöpaikan avulla. Nopeasti laajentuneessa kampanjassa on nykyisin mukana yli 550 yritystä. Kampanjan vetovastuu on Oikotie Työpaikoilla. Osana kampanjaa toteutettava Vastuullinen kesäduuni -tutkimus on Suomen suurin kesätyökokemuksia kartoittava selvitys. Tänä vuonna siihen osallistui 155 organisaatiota ja siihen vastasi ennätykselliset 11 600 kesätyöntekijää. PKO on jo usean vuoden ajan ollut tässä selvityksessä valtakunnan 10 vastuullisimman kesätyöllistäjän joukossa.

– Me haluamme tarjota jokaiselle nuorelle parhaan vastaanoton työelämään. Olemme iloisia, että nuoret kokevat saaneensa meiltä hyviä kokemuksia työelämästä. Suurin kiitos saavutuksesta kuuluu toimipaikkojemme esimiehille ja henkilöstölle. Erityisnuorten työllistämiseksi olemme kehittäneet käytänteitä jo yli 10 vuoden ajan, ja ne on omaksuttu hienosti kaikissa yksiköissämme. Vastuullinen kesäduuni -selvityksestä saamme arvokasta tietoa siitä, missä voimme edelleen parantaa, henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen toteaa.



– Nuorten työllistäminen on tärkein vastuullisuustekomme, kun missiomme mukaisesti rakennamme Pohjois-Karjalasta parasta paikkaa elää. Haluamme tarjota turvallisen työyhteisön, jossa jokainen nuori voi oppia tarpeellisia työelämän taitoja. Tänä kesänä työllistimme kesätöihin 1 000 nuorta, joista 100 oli erityisnuoria avustajineen, toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

PKO palkittiin Vastuullinen kesäduuni -kampanjan päätösseminaarissa Helsingissä Työeläkeyhtiö Varman tiloissa tiistaina 11.10. Palkinnon vastaanotti henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen, jonka mukaan PKO:n sijoittuminen vuodesta toiseen valtakunnan kärkeen Vastuullinen kesäduuni -selvityksessä on pitkäjänteisen työn tulosta.



– Työtehtäviin perehdytyksessä käytetään niin käytännön oppaita kuin työturvallisuusvideoita. Mobiilikäyttöinen Duunipassi puolestaan auttaa kehittämään nuorten työelämätaitoja ja työhyvinvointia. Apuvälineet ovat tärkeitä, mutta niiden lisäksi nuori tarvitsee suoraa vuorovaikutusta ja keskusteluhetkiä. Palaute puolin ja toisin on tärkeää, Mononen sanoo.