Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot HT Laser Oy:lle, Merima Oy:lle, Rukakeskus Oy:lle ja Tapojärvi Oy:lle

HT Laser Oy Keski-Suomesta, Merima Oy Helsingistä, Rukakeskus Oy Koillismaalta ja Tapojärvi Oy Lapista palkittiin Valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla.

Palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien vuoden päätapahtumassa, Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa lauantai-iltana.

”Asiakkaalle pitsa lämpimänä” on HT Laserin kultainen sääntö

1980-luvulla perustettu HT Laser tekee muun muassa metalliteollisuuden leikkauksia, hitsauksia ja 3D-metallitulostusta. Keuruulaisyritys on teollisen laser- ja vesileikkauksen sekä laserhitsauksen pioneeri ja alan johtavia toimijoita Suomessa.



Yritys sai alkunsa siitä, kun Keuruulla päätettiin panostaa laserleikkaukseen. Alku oli hankala, sillä lama iski pian. Yritys kuitenkin selvisi.



Laman jälkeen HT Laser kasvoi tasaisesti muutaman työntekijän yrityksestä monialaiseksi toimijaksi. Nyt yksiköitä on kahdeksan eri puolilla Suomea ja työntekijöitä noin 400. Yritys tekee hyvää tulosta.



- Kultainen sääntömme on, että tarjoamme laadukasta tavaraa joustavasti, uusinta teknologiaa hyödyntäen. Toisin sanoen, asiakkaalle pitsa lämpimänä, yrityksen perustaja Hannu Teiskonen sanoo.



Uusi teknologia tuo uusia mahdollisuuksia ympäristön kuormituksen vähentämiseen.



- Työntekijöillämme on merkittävä rooli uusien ideoiden synnyssä. Aika usein juuri sorvin ääressä keksitään, miten jokin asia tai prosessi voitaisiin hoitaa paremmin.

HT Laser Oy



HT Laser Oy tarjoaa kokonaisvaltaisesti leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen, 3D-metallitulostuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuotekehityksen palvelut

kotipaikka: Keuruu

perustettu: 1989

perustaja: Hannu Teiskonen

toimitusjohtaja: Matti Seppälä

työntekijöitä: n. 400

liikevaihto: 65 milj. euroa (2018)



Vahvasti erikoistunut Merima tekee maailmanluokan työtä

Merima on laivanrakennusalalla toimiva, vahvasti erikoistunut perheyritys, joka tekee maailmanluokan työtä risteilijöiden sisustamisessa. Omassa tuotannossa valmistuu noin 20 prosenttia laivateollisuudelle tehtävistä töistä ja loput tilataan alihankkijoilta. Työntekijöitä on 120, mutta välillisesti projektit työllistävät noin 600 - 700 ihmistä.

Perustaja Mauri Mäkiranta kertoo, että vaikka yritys on ollut alalla 32 vuotta, koko ajan pitää kuitenkin pystyä osoittamaan osaaminen sekä hinnallisesti että aikataulullisesti.

Mikko Mäkiranta on ottamassa operatiivista vastuuta yhtiön luotsaamisesta yhdessä siskonsa Minna Mäkiranta-Blythin kanssa. Mauri Mäkiranta jatkaa hallituksen puheenjohtajan roolissa. Sisarusten tarkoitus on skaalata liiketoimintaa isommaksi.

- Yli 600 projektia on viety maaliin, ja minun huippuhetkeni on joka ikisen laivan valmistuminen. Yrittäjyydessäni on ollut 150 laivan verran huippuhetkiä, Mauri Mäkiranta summaa.

- Uuden ajan laivanrakentajien pitää olla tehokkaita ja innovatiivisia, olemme ylpeitä perheyrityksen tekemästä työstä, Minna Mäkiranta-Blyth sanoo.

Merima Oy

Merima on projektinjohtotalo, joka tekee risteilijöiden sisustuksia.

kotipaikka: Helsinki

perustettu: 1987

perustaja: Mauri Mäkiranta ja Timo Nisonen

toimitusjohtaja: Mauri Mäkiranta

henkilökunta: 120 henkilöä, välillisesti projektit työllistävät noin 600–700 henkilöä

liikevaihto: noin 55 miljoonaa euroa

Rukakeskus on matkailualan menestystarina

Rukan ja Pyhän ankkuriyritys Rukakeskus tekee vahvaa yhteistyötä yrittäjien kanssa laajalti. Kuusamolaisyritys ottaa vahvasti huomioon vastuullisuuden ja etsii kestäviä ratkaisuja.



Kun lääkäri-isä Juhani Aho osti Rukan hiihtokeskuksen 1970-luvulla, kukaan perheestä ei ollut koskaan lasketellut. Rukan ja Pyhän hiihtokeskusten kehittämisen ohella Aho perusti yksityisen lääkäriaseman, joka nykyään tunnetaan Aava Terveyspalveluina. Yhtiöiden omistus siirtyi vuonna 1998 Juhani ja Eila Ahon viidelle lapselle. Nyt kolmas polvi on astumassa töihin. Työntekijöitä on noin 170.



Bisneksen ydin on hissilippujen myynnin ja hiihtopäivien kasvattaminen. Viimeiset kolme talvea ovat olleet ennätyksellisiä molemmissa tuntureissa, ja toimintaa laajennetaan.

Ympäristöohjelma aloitettiin Rukalla vuonna 2008, ja vuodesta 2018 Ruka on ollut hiilineutraali hiihtokeskus. Juuri aloitettu laajempi vastuullisuusohjelma kattaa myös yrityksen yhteiskunnallisen ja taloudellisen vastuun.

Rukakeskus Oy



Hiihto- ja laskettelukeskus. Rukalla ja Pyhällä on myös majoitus-, vuokraamo- ja myymälätoimintaa.



kotipaikka: Kuusamo

perustettu: 1972

perustaja: Juhani Aho

toimitusjohtaja: Ville Aho

Henkilökunta: noin 170

liikevaihto: noin 27,4 miljoonaa euroa (vuosi 2018)



Tapojärvi Oy panostaa teolliseen kiertotalouteen

Tapojärvi Oy on teollisen kiertotalouden rohkea edelläkävijä. Yritys palvelee tehtaita ja kaivoksia vähentäen ilmaston kuormitusta ja säästäen luonnon neitseellisiä materiaaleja.

Esko Tapojärven yritystoiminta käynnistyi 64 vuotta sitten, kun hän ajoi taksia ja kuljetti päivittäistavaraa Lapissa. Kaivosurakoinnin Esko aloitti 1970-luvun alussa Kolarissa Rautuvaaran kaivoksella.



Sukupolvenvaihdos tehtiin 1990-luvun alussa, kun pojat Markku ja Pertti Tapojärvi laajensivat toimintaa tehdaspalveluihin sekä materiaalien käsittelyyn.



– Tällä hetkellä satsaamme erityisesti kiertotalouteen ja toimimme hyvin tiiviisti terästeollisuuden ja kaivosten kanssa. Kannamme vastuun ympäristöstä, työntekijöistä, turvallisuudesta ja lähiseudun asukkaista, toimitusjohtajan sijaisena työskentelevä Esko Tapojärven lapsenlapsi Mari Pilventö sanoo.



Yhtiö on kasvanut Lapista maailmalle. Työntekijöitä on noin 500. Yrityksellä on kahdeksan toimipistettä Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi Italiassa.

Tapojärvi Oy

Tapojärvi Oy on erikoistunut kaivosurakointiin, materiaalinkäsittelyyn sekä tehdas- ja teollisuusprosessien hoitoon.

kotipaikka: Kolari

perustettu: 1955

Perustaja: Esko Tapojärvi

vt. toimitusjohtaja: Mari Pilventö

työntekijöitä: 500

liikevaihto: 115,7 miljoonaa euroa (tilikausi 7/2017 - 2018)