Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma on päivitetty!

Ensi viikolla alkavat päällystystyöt mm. Kustavintiellä, maantiellä 181 ja valtatiellä 10 25.9.2020 12:35:51 EEST | Tiedote

Maanantai-iltana klo 18 jälkeen alkavat päällystystyöt Kustavintiellä (mt 192) Tanilan ja Seikelän välillä. Tällä kohteella liikennemäärät ovat päiväaikaan niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä klo 18.00–06.00 välisenä aikana. Päällystyskohteen pituus on n. 3 km ja päällystystyöt kestävät kaksi yötä. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Yötyöstä huolimatta tielläliikkujien on kuitenkin syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen. Päällystystyöt alkavat ensi viikolla myös Sauvon ja Kemiön välillä maantiellä 181. Töitä tehdään väleillä Tjuda – Rungonsalmi ja Rungonsalmi - Ristiniemi. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tie on päällystettävillä osuuksilla kaksikaistainen ja liikenne