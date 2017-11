Varsinais-Suomi tarjoaa töitä noin 3000:lle messuilla Turussa tänään

Tiedote 22.11.2017. Turun Messukeskuksessa järjestetään ensimmäistä kertaa tapahtuma nimeltään Rekryexpo 22.11. Rekrytointitapahtumassa on ennakkotietojen mukaan tarjolla yli 3 000 avointa työpaikkaa, joko nyt tai puolen vuoden sisällä. Työtä tarjoavia tahoja on 63. Muun muassa Varsinais-Suomen TE-toimisto, yhteistyössä muiden toimistojen kanssa, on järjestänyt tapahtumaan bussikuljetuksia eri puolilta Suomea. Messuvieraita odotetaan mm. Helsingistä ja Tampereen suunnalta.

Tapahtumapäivän aikana, klo 14 alkaen, järjestetään suoria työhaastatteluja. Niin kutsuttu Speed datingin eli pikahaastattelumahdollisuuden järjestää aTalent Recruiting. Töitä tarjoavia yrityksiä on tähän ilmoittautunut mukaan 11. Ennakkoilmoittautuneita on jo useita kymmeniä. Työnantajapuheenvuoroja on messuilla yli 30. Työnantajat ovat valmistautuneet huolellisesti esittelyyn, sillä monilla aloilla on pula tekijöistä. Avoimista työpaikoistaan kertovat mm. Valmet Automotive, Meyer Turku Oy, Yara Suomi Oy, R-kioski, Raumaster, Cargotec, Viking Line ja useat lähialueen kaupungit.



Tapahtumaan voi myös tulla kuuntelemaan ajankohtaisia puheenvuoroja tämän päivän työelämästä. Työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä kertoo messuvieraille miten työ muuttuu. Digitaalinen vallankumous, sen eteneminen ja yhteistyötaitojen kehittäminen ovat teemoina tässä klo 11 alkavassa puheenvuorossa. Tarjolla on myös vinkkejä työhaastatteluun ja siitä, miten erottautua työnhakijoista vapaaehtoistoiminnan avulla. Rekryexpo sijoittuu messukeskuksen aula- ja auditoriotiloihin ja sen sisäänpääsy on maksuton. Tapahtumakokonaisuus järjestetään yhteistyössä Turun Messukeskuksen ja TS-Yhtymän medioiden kanssa.



Lisätiedot: Näytteilleasettajat: http://www.turunmessukeskus.fi/naytteilleasettajat/rekryexpo/ Ohjelmat: http://www.turunmessukeskus.fi/ohjelma/rekryexpo-ohjelma/

www.rekryexpo.fi 22.11.2017 Turun Messukeskus

Avoinna kello 10-18

