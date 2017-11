Varsinais-Suomi tavoittelee työntekijöitä RekryExpo-tapahtumassa − tarjolla on tuhansia työtehtäviä

Yli 3000 avointa työpaikkaa odottaa Turun Messukeskuksessa 22.11. järjestettävillä RekryExpo-messuilla. Noin 60 yritystä hakee osaavaa henkilökuntaa tapahtuman ja työpaikkailmoittelun yhteisvoimalla. Messuilla on myös muita puheenvuoroja, kuten mm. käytännön neuvoja työnhakuun. Rekryexpo sijoittuu messukeskuksen aula- ja auditoriotiloihin ja sisäänpääsy on maksuton.

Mielenkiintoa tapahtumaa kohtaan on ollut runsaasti eri puolilla Suomea. Varsinais-Suomen TE-toimisto, yhteistyössä muiden toimistojen kanssa, on järjestänyt tapahtumaan myös kuljetuksia.



− TE-toimistot järjestävät bussikuljetuksia Helsingistä, Tampereelta, Porista, Salosta ja Taalintehtaalta. Kuljetuksilla on tulossa paikalle noin 300 henkilöä, arvioi asiantuntija Teija Messula, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistosta.

Avoimien työpaikkojen kirjo on suuri. Pääasiassa Varsinais-Suomen alueella olevia työpaikkoja on tapahtumassa tarjolla mm. IT-asiantuntijalle, projektipäällikölle proviisorille, insinööreille, puutarhurille, puistotyöntekijälle, erilaisille asentajille, varastotyöntekijöille, tarjoilijoille ja työnjohtajille.

Työvoiman kysyntä on voimistunut vahvasti Varsinais-Suomessa jo viime vuoden aikana. Alkuun kysyntä kasvoi rakentamisessa ja metalliteollisuudessa ja näistä se on laajentunut muillekin teollisuusaloille ja logistiikkapuolelle. Seuraavaksi työvoiman tarve laajenee palveluihin.

Treffit tulevaan työpaikkaan?

Tapahtumapäivän aikana järjestetään myös suoria työhaastatteluja, joihin mielivä voi ilmoittautua netissä etukäteen. Niin kutsuttu Speed datingin eli pikahaastattelumahdollisuuden järjestää aTalent Recruiting. Muun muassa kokki, asiakaspalvelija ja asentajat ovat hakulistoilla.



Työnantajapuheenvuoroja on messuilla yli 30. Avoimista paikoistaan kertovat mm. Valmet Automotive, Meyer Turku Oy, Yara Suomi Oy, R-kioski, Raumaster, Cargotec ja useat alueen kaupungit.



Tapahtumaan voi tulla kuuntelemaan myös ajankohtaisia puheenvuoroja tämän päivän työelämästä. Työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä kertoo messuvieraille miten työ muuttuu. Digitaalinen vallankumous, sen eteneminen ja yhteistyötaitojen kehittäminen ovat teemoina klo 11 alkavassa puheenvuorossa.

Miten työnhakija erottautuu ja toisaalta, miten työnantaja voi hyödyntää henkilöbrändiään rekrytoinnissa? Työpsykologi ja rekrytoinnin moniottelija Juho Toivola puhuu aiheesta kuulijoille klo 12.

Smartumin toimitusjohtaja ja Mainostajain liiton puheenjohtaja Tommi Rytkönen puolestaan puhuu työnantajamielikuvasta ja sen vaikutuksesta klo 13.

Tapahtumakokonaisuus järjestetään yhteistyössä Turun Messukeskuksen ja TS-Yhtymän medioiden kanssa.