Vauhdikkaita henkilötarinoita kirkon historiasta

Eero Hietalan ja Heikki Rusaman historiallis-fiktiivinen teos on vauhdikas kokoelma jännittäviä elämäntarinoita, jotka paitsi viihdyttävät ja ihmetyttävät myös tarjoavat avartavia välähdyksiä menneestä maailmasta.

”Tarinat muistuttavat siitä, että kristityt ovat eläneet hyvin erilaisissa yhteiskunnissa. Välillä heitä on vainottu, välillä he ovat olleet vallassa. Usein on sodittu, välillä on ollut rauhallisempaa”, tekijät luonnehtivat. ”Kirjan kautta on helppo hahmottaa, että kirkon taipaleeseen on kuulunut aina aaltoliike. On kuljettu kriisistä kriisiin, mutta kirkko on aina lopulta löytänyt keskeisen näkynsä uudestaan. Kirkkoa eteenpäin johdattaneet hahmot ovat usein nousseet kirkon ja yhteiskunnan reunoilta, eivät vallan keskuksista.”

Huolimatta siitä, että kristinuskon historia painottuu Eurooppaan ja Lähi-itään ja on varsin miehistä, kirjan maantieteellistä otantaa on laajennettu ja päähenkilöistä lähes kolmannes on naisia. Henkilöt edustavat myös eri kirkkokuntia.

Ensimmäisen vuosisadan päähenkilö on Neitsyt Maria, ensimmäinen kristitty. 300-luvulta esiin pääsee Pyhä Helena, tomera eläkeläisvanhus, joka kaivoi esiin Jeesuksen haudan, 1400-luvulta Jeanne d’ Arc. 1500-luku on Martti Lutherin, ja tarina kertoo miten hänen joutumisensa ukkosmyrskyyn on vaikuttanut nyky-Suomeen saakka. Viimeisinä esitellään Samuel Ajayi Growther – ensimmäinen afrikkalaistaustainen anglikaanipiispa 1800-luvulta sekä Äiti Teresa viime vuosisadalta.

”Kirkon tarina on usein ollut muuta kuin voitokas, mutta sen keskiössä ovat aina olleet tavalliset ihmiset, jotka tekevät ihmeellisiä asioita”, tekijät toteavat. ”Olemme yrittäneet kuvitella, millaiset tahdonsuunnat ja tunteet kuljettivat päähenkilöitämme.”

Teos pohjautuu suosittuun podcastiin, jossa on käsitelty ilmiöitä laajemmin. Kirjassa keskitytään ihmisiin.

Eero Hietala on tv-tuottaja Take Two Studios -yhtiönsä kautta, Heikki Rusama johtaa opetusteknologiayritys Freeediä. He ovat molemmat työskennelleet myös monipuolisesti journalisteina.

Eero Hietala ja Heikki Rusama, Kirkon ihmeellisimmät tarinat – Parhaat jutut kristinuskon jokaiselta vuosisadalta. Kirjapaja 2021. 256 s. Kansi ja ulkoasu Mika Tuominen. Kl 28 / 99. ISBN 978-952-354-459-8

