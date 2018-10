Vd-posten vid Kommunförbundet söktes av 6 personer 

Kuntaliiton toimitusjohtajaksi haki 6 henkilöä 26.10.2018 15:50 | Tiedote

KUNTALIITTO TIEDOTTAA 26.10.2018 Julkaistavissa heti Kuntaliiton toimitusjohtajaksi haki 6 henkilöä Kuntaliiton toimitusjohtajan tehtävään ovat määräaikaan mennessä hakeneet seuraavat henkilöt: Harri Jaskari, hallintotieteiden lisensiaatti Markku Lumio, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Minna Karhunen, hallintotieteiden maisteri Päivi Nikander, Master in Public Administration, Master in Civil Engineering Salla Palmi-Felin, filosofian tohtori Yksi hakija ei halua nimeään julkisuuteen. Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, kunta-alan perehtyneisyys ja vahva johtajakokemus. Tehtävä täytetään seitsemän vuoden määräajaksi. Lisätietoja: Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero, p. 050 512 1602