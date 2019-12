Veikkoinkorven pohjavesialue vuonna 2019

Uudet luokitukset, neuvontatyö ja tutkimukset ovat olleet tukena Vihdissä Veikkoinkorven pohjavesialueella vuonna 2019.

Vihdin pohjavesialueiden luokitusmuutokset valmistuivat

Vihdin erityinen rikkaus ovat runsaat pohjavesivarat Salpausselän reunamuodostumassa. Vihdin vesilaitoksen jakama talousvesi onkin ainoastaan pohjavettä.

Pohjavesialueet on vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeensa perusteella luokiteltu. Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely-keskus) on tarkistanut pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustiedot kuluneen vuoden aikana. Ely-keskuksella on vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueelle seuraava luokittelu:

- 1-luokka: alueen vettä käytetään tai sitä on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

- 2-luokka: muun vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1-luokassa kuvattuun vedenhankintakäyttöön.

- E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Uuteen 1-luokkaan luokiteltiin Vihdissä kaksi pohjavesialuetta, 2-luokkaan 15 aluetta, 1E-luokkaan kolme aluetta ja 2E-luokkaan kaksi aluetta. Kaksi aluetta poistettiin kokonaan luokituksesta. Rajausmuutoksia tehtiin neljälle pohjavesialueelle. Merkittävä laajennus tehtiin Nummelanharjun pohjavesialueella, jossa rajaa siirrettiin Salpausselän länsi-pohjoispuolelta Maaniitunlahden suuntaan. Pohjavesialueisiin pääsee kartalla tutustumaan ympäristöhallinnon sivuilla osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Vihdin_pohjavesialueet(14312)

Pohjavesineuvontaprojekti tuki kesällä 2019 tehostetusti Veikkoinkorven alueen toimijoita

Vihdissä pohjavesialueet ovat myös rakennetun ympäristön käytössä mm. asumiseen ja yritystoimintaan. Siksi niille kohdistuu velvoitteita pohjaveden suojelussa. Yksi tällainen käytössä oleva alue on Veikkoinkorven teollisuusalue, joka sijaitsee 1E-luokan pohjavesialueella. Veikkoinkorvessa pohjaveden suojeluun tähtääviä lakisääteisiä ja muita oikeusvaikutteisia määräyksiä ovat Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset, Luontolan ja Lankilan vedenottamoiden suoja-aluemääräykset, rakennusluvat ja kaavamääräykset sekä neljä voimassa olevaa asemakaavaa. Pohjaveteen liittyviä määräyksiä valvovat kunnassa monet eri tahot: ympäristönvalvonta, rakennusvalvonta, kaavoitus ja Vihdin vesi. Näiden lisäksi myös Ely-keskuksella ja AVI:lla on omat roolinsa pohjaveden suojelussa.

Käytännössä monien määräysten tulkinta saattaa olla vaikeaa ja sen vuoksi kunta tarjosi Veikkoinkorven teollisuusalueella kiinteistöille pohjavesineuvontaa. Työ toteutettiin projektina kesällä 2019 ja ohjaukseen osallistui myös Uudenmaan Ely-keskus. Kaikkiaan tavoitettiin yli 50 toimijaa. Neuvontaa annettiin noin neljällekymmenelle kiinteistönomistajalle tai toiminnanharjoittajalle. Eniten neuvottiin koneiden huoltotoimintaa harjoittavia kiinteistöjä. Neuvontaa saivat myös mattopesula, urheiluvälinekauppa, painopalvelu, elektroniikka-alan yritystoiminta (mm. sähköjohtojen valmistaminen), autopesulat, puuverstaat (puusepäntyöt, puukalusteet), rakentaminen (esim. metallirakenteiden valmistus, rakennuspaikan valmistelutyöt) ja työkalukaupat. Neuvontakäynnillä käytiin läpi kiinteistön toimintaa pohjaveden suojelun kannalta; öljylämmitys ja öljysäiliöihin liittyvät asiat, öljyn- ja hiekanerotuskaivot, kemikaalit ja niiden säilytys, vaarallisten jätteiden säilytys ja keräys, muut jätejakeet, pihan pinnoitus ja hulevedet, rakennuksen jätevedet, rakennuksen käyttötarkoitus, kaavamääräykset ja vedenottamoiden suoja-aluemääräykset.

Huomionarvoisen riskin pohjavedelle aiheuttavat etenkin helposti maaperässä kulkeutuvat kemikaalit kuten orgaaniset yhdisteet. Esimerkiksi liuottimet ja öljyt ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka maaperän ominaisuuksista riippuen voivat kulkeutua maaperässä aina pohjavesiin asti. Eniten neuvontaa annettiinkin kemikaalien säilyttämisestä. Monella kiinteistöllä varastoitiin kemikaaleja sekä vaarallisia nestemäisiä jätteitä. Määrät olivat pääosin pieniä ja kemikaalit säilytettiin rakennusten sisätiloissa. Muutamassa kohteessa vaaralliset nestemäiset jätteet olivat ulkona. Suurin epäkohta kemikaalien ja nestemäisten vaarallisten jätteiden varastoinnissa oli kemikaalien säilyttäminen viemäröidyissä tiloissa. Monesti kiinteistöt olivat suuria halleja, eikä kemikaaleille ollut omaa viemäröimätöntä säilytystilaa tai huonetta.

Yhtenä haasteena tunnistettiin alueen vanhat kiinteistöt, joiden rakennusten rakennusluvat on myönnetty ennen tällä hetkellä alueella voimassa olevia asemakaavoja. Näin ollen kiinteistön pihalta saattaa puuttua esimerkiksi hulevesikaivot, koska vanhassa kaavassa ei ole tarkemmin määrätty miten sadevesien hallinta tulee kiinteistöllä hoitaa. Ongelmia aiheuttaa tilanne, jossa kiinteistön omistaja vuokraa rakennuksensa toiminnanharjoittajalle, jonka toiminta ei luonteeltaan sovi rakennuksen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai jonka toiminnassa käytetään pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavia kemikaaleja.

Projektin jälkeenkin kiinteistöjen omistajille todettiin tarpeelliseksi lähettää neuvontamateriaalia. Pohjaveden suojeluun tähtäävien määräysten valvonta ja kiinteistön omistajien neuvonta jatkuvat osana toimialojen perustehtävää. Epäselvissä tapauksissa ja toiminnan muuttuessa suositellaan aina olemaan etukäteen yhteydessä kunnan viranomaisiin.

Veikkoinkorven pohjavesitutkimuksia jatketaan ensi vuonna

Vihdin Vesi teetti keväällä ja kesällä 2019 pohjavesitutkimuksen, jonka yhteydessä Veikkoinkorven alueelle asennettiin viisi uutta pohjaveden havaintoputkea. Havaintoputkien asennuksesta saatiin putken kohdalta maaperän kairaustiedot, lisäksi uusista putkista otettiin vesinäytteet pohjaveden laadun analysointia varten ja mitattiin pohjaveden pinnan korkeus. Tehtyjen tutkimusten avulla saatiin parempi käsitys pohjaveden nykytilasta ja virtaussuunnista Veikkoinkorven alueella.

Havaintoputkista otetuista vesinäytteistä analysoitiin öljyhiilivedyt, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, TVOC C5-C10, liukoiset metallit, elohopea, sähkönjohtavuus, pH, sameus, CODMn, nitraatti, nitraattityppi, nitriitti, nitriittityppi, ammonium ja ammoniumtyppi. Näytteenotto uusista havaintoputkista oli kuitenkin vasta ensimmäinen eikä yhden näytteen perusteella voida tehdä luotettavia päätelmiä vedenlaadusta. Havaintoputkien näytteissä esiintyi jonkin verran ympäristölaatunormit alittavia pitoisuuksia liukoisista metalleista ja vesi oli pääasiassa hyvälaatuista. Alueen yhden havaintoputken vedenlaadun analyysitulosten perusteella todettiin pohjaveden ympäristölaatunormin (VNA 1040/2006, liite 7) ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjen, koboltin ja nikkelin osalta. Tämä havaintoputki otetaan jatkuvaan seurantaan. Mikäli pohjaveden öljypitoisuus säilyy ennallaan, on syytä kartoittaa lähialueen kiinteistöjen poltto- ja dieselöljyn varastointia ja käyttöä.