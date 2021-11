Venäjänkielisen kirjaston Kulttuurimaraton

Kokonaisuus koostuu 12 tapahtumapäivästä ja sisältää ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Osassa striimattavista tapahtumista on mukana pienehkö liveyleisö. Osa järjestetään kokonaan etänä. Kaikki tapahtumat ovat lähtökohtaisesti venäjänkielisiä mutta joissakin tapahtumissa on tulkki.

Esityksiä, työpajoja ja kiinnostavaa keskustelua

Kirjaston vieraat ovat kirjailijat Guzel Yakhina, Nina Dashevskaja, Nikolai Nazarkin ja Tamara Mikheeva.Taiteilija Anastasia Artemjeva järjestää taidepajan, joissa lapset tekevät koristeellisia siipiä kankaasta. Siipiä käytetään myöhemmin KaTa-luisteluklubin jäsenten esittämässä luistelunäytöksessä Miten eläimet etsivät siipiä (Varvara Shumovan lavastus).



Ohjelmassa on myös keskustelua klassisesta taidemaalauksesta taiteilija Irina Rebnitskajan ja Repin-instituutin taidekoulun edustajan Alexandra Hintsalan kanssa sekä verkkopiirustus-webinaari. Joulukuussa voi myös tutustua Irina Rebnitskajan näyttelyyn Sellon kirjastossa.



Musiikkiohjelmissa esiintyvät Levan Tvaltvadze ja romanttinen rock bändi Old Cinema sekä Bianca Morales ja Zhenya Gimer Let It Swing-joulukonsertillaan.

Tikkurilan kirjasto tarjoaa K-Pop!Party illan. Lastenkulttuurikeskus Musikantit tarjoaa jouluesityksen pienimmille, ja lasten ja nuorten yhdistys Pelikan esittää näytelmän Katkera lapsuus (ohjaaja Vladimir Sushin). Lisäksi on mahdollista katsoa dokumenttielokuva Friedolf Höök: Mereltä merelle suomalaisista utopiasiirtokunnasta Venäjän Kaukoidässä ja kuunnella Teuvo Peltoniemen luentoa.

Tapahtuman ohjelma on julkaistu Venäjänkielisen kirjaston verkkosivuilla sekä suomeksi että venäjäksi. Tiedot tulevat näkyviin myös Helmet-kirjastojen venäjänkielisellä Facebook-sivulla sekä Suomi-Venäjä-Seuran tapahtumakalenterissa. Livelähetykset julkaistaan Espoon kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla.Valtaosan ohjelmasta voi katsoa myös tallenteina.

Venäjänkielinen kirjasto palvelee koko Suomessa

Venäjänkielinen kirjasto on osa pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoverkkoa ja sijaitsee Sellon kirjastossa Espoossa. Kirjaston tehtävä on kuitenkin valtakunnallinen: se lainaa teoksia ja tuottaa maksuttomia tapahtumia kaikille Suomen venäjänkielisille.

Lisätietoa venäjänkielisen kirjaston palveluista löytyy Venäjänkielisen kirjaston verkkosivuilta

Yhteistyössä Suomen venäjänkielisen kirjaston kanssa tapahtumaa tekevät Suomi-Venäjä-seura ja kansainvälinen kirjallisuustoimisto Elkost. Niissä tapahtumissa, joissa on mukana liveyleisö, noudatetaan viranomaisten ajantasaisia koronaturvallisuusohjeita.