Veripalvelun tutkimusapurahat nyt haettavissa

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun uuden tutkimusrahaston ensimmäisten apurahojen haku tutkijoille on alkanut. Apuraha on tarkoitettu tieteellisille hankkeille, jotka tukevat Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden laadun, turvallisuuden, riittävyyden, käytön vaikuttavuuden ja palveluketjun tehokkuuden arviointia ja kehittämistä. Hakuaikaa on 5.4.2021 asti.

Kuva: Jari Härkönen

Rahoitusta voi hakea tutkimuskuluihin, palkkoihin, henkilökohtaiseksi apurahaksi tai tutkijavierailuun. Rahoitusta voidaan myöntää vuonna 2021 enintään yhteensä 500 000 €, Apuraha voidaan myöntää 1ꟷ3 vuodeksi kerrallaan. Monivuotiset rahoitukset myönnetään kokonaisuudessaan ensimmäisen haun yhteydessä, kuitenkin ehdolla, että apurahan saaja osoittaa vuosiraportoinnissaan riittävää edistymistä. Arviointitoimikunta käsittelee hakemukset. Veripalvelun johtokunnan tekemät päätökset apurahojen jakamisesta ilmoitetaan hakemuksessa nimetyille vastuullisille tutkijoille syksyllä 2021. Myönnetyt apurahat julkistetaan Veripalvelun verkkosivuilla. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta: www.veripalvelu.fi/tutkimusrahasto Veripalvelun tutkimusrahasto on Suomen Punaisen Ristin perustama sisäinen rahasto, jonka varojen käytöstä SPR:n hallitus päättää vuosittain Veripalvelun talousarvioprosessin yhteydessä. Nyt käynnistyvä apurahahaku on rahaston ensimmäinen. Rahaston tarkoituksena on tukea Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden laadun, turvallisuuden, riittävyyden, käytön vaikuttavuuden ja palveluketjun tehokkuuden arviointia ja kehittämistä ja näin edesauttaa SPR:n hallituksen vahvistaman Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista.

