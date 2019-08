Vihdin uudella Campuksella liikkuu kaikki modernia pedagogiaa tukien

8.8.2019 Vihdin kirkonkylällä, Hiidenveden rannalla, otettiin käyttöön uusi koulu- sekä kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus Campus. Rakennus tukee nykyistä opetussuunnitelmaa ja taipuu yksilön tai ryhmän tarpeisiin. Seinät ja tuolit ovat liikuteltavia ja myös nuoret saavat liikkua koulutunneillakin. Naapuriin on avautumassa monipuolinen liikuntahalli. Marraskuussa avautuvassa kirjastossa on moderneja ratkaisuja eri-ikäisille. Vihdissä puhutaan myös siitä, onko uudella koululla ehkä Suomen kaunein sijainti.

Campus rakentuu nopeasti monipuoliseksi kokonaisuudeksi

Campuksen koulun uudisrakennusosan rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2018 ja jo 5.7.2019 koulurakennus luovutettiin Vihdin kunnalle. Pääurakoitsijana toimii Oy Rakennuskultti Ab.

Campuksen koulurakennukseen mahtuu opiskelemaan 600 oppilasta 4.-9. –luokille. Tällä hetkellä koulussa on 570 oppilasta.

Campus valikoitui alkujaan työnimeksi siksi, että Vihdin yhteiskoulu, osa Pappilanpellon koulusta, kirjasto ja nuorisotilat ja oppilashuolto ovat samassa rakennuksessa ja alueella on muitakin kehityskohteita. Eri kunnan palvelumuodot kohtaavat eri ikäisiä ihmisiä ja ammattialojen edustajia. Kokonaisuus elävöittää koko kirkonkylää ja avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia.

”Tästä voi syntyä jotain sellaista uutta, jota ei vielä osata ajatellakaan”, pohtii osin Campuksessa toimivan Pappilanpellon koulun rehtori Jarmo Annala.

Kouluelämä Campuksella on liikettä täynnä

”Lapset ovat tykänneet valoisasta ja avarasta koulusta. Erityisesti rullilla liikkuvat, pyörivät tuolit ja pienet sohvanurkkaukset sähköpistokkeilla ovat suosittuja”, kertoo Jarmo Annala.

Campuksessa toimivan toisen koulun, Vihdin yhteiskoulun, rehtori Minna Kela kehuu tiloja: ”täällä on paljon mahdollisuuksia eriyttää ja yhdistää tiloja. Aulamme eivät ole tyhjiä, vaan ne ovat opiskelukäytössä.”

Kalusteet ovat helposti siirreltäviä, pehmeitä ja ergonomisia. Oppilas voi työskennellä istuen tai seisten. Joustavat tuolit antavat periksi liikkeelle, mitä monet oppilaat tarvitsevat oppituntien aikana. Osassa luokista on rauhallisia seinällisiä istumapaikkoja.

Yhdessä tekeminen helpottuu ja korostuu. Nykyaikaisia oppimisympäristöjä ovat kahden luokan ja kahden opettajan yhteiset tilat, minkä siirtoseinät mahdollistavat. Opettajat pystyvät paremmin ohjaamaan oppilaita perinteisen opettamisen sijaan.

”Tämä myös haastaa opettajia uudella tavalla”, Minna Kela sanoo.

Modernia tekniikkaa ja erityisratkaisuja oppimisen tueksi

Koulurakennuksen sisältä löytyy kaksi muuta "rakennusta". Kyseessä ovat pienet harjakattoiset oppimispesät, jossa oppilaat saavat rauhaa. Lisäksi rakennuksessa on yhden oppilaan ”koloja”.

Energiaa säästävänä ratkaisuna valaistus on automaattisesti säätyvä. Moderni ilmastointi säätyy sen mukaan, kuinka paljon ihmisiä on kyseisessä tilassa.

Joka oppimistilassa on kosketusnäytöt, joita on mahdollisuus käyttää myös välituntisin. Koulussa tuetaan oppilaan omaa uteliaisuutta. Langaton verkko kattaa koko koulun. Joka luokassa on median monipuolista käyttöä tukeva näyttö, joka toimii myös tussitauluna.

Campusalueelle valmistuu uusi liikuntahalli syksyllä

”Hallin vastaanotto on syyskuussa, jolloin alkaa sen kalustaminen”, sanoo Vihdin kunnan tekninen johtaja Matti Kokkinen. Liikuntahallissa on täysmittainen salibandykenttä. Halli on jaettavissa kolmeen osastoon. Halli mahdollistaa myös mm. seuraavien lajien harrastamisen: lentopallo, koripallo, käsipallo ja tennis. Tilat ovat varattavissa ensi vuoden puolella.

Lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen alkaa ensi vuonna ja koulun uusi piha tulee entisen, nyt lähes kokonaan puretun, Vihdin yhteiskoulun vanhimman osan paikalle.

Kirjasto aforismikokoelmineen avataan Campuksella marraskuussa

”Kirkonkylän kirjasto on kaikkien kirjasto, vaikka muuttaakin samaan rakennukseen koulujen kanssa”, kertoo Hanna Laitinen, Vihdin kunnan kirjastotoimenjohtaja. ” Omatoimikirjaston aukioloaikoja aiotaan aikaistaa ja henkilökunta on jo etukäteen innoissaan suurten ikkunoiden takana olevasta järvimaisemasta”, Hanna Laitinen jatkaa.

Turun Kaupunginkirjastonkin sisustuksen suunnittelussa mukana ollut sisustusarkkitehti Päivi Meuronen suunnitteli kirjaston erityistarpeita palvelevia ratkaisuja.

Uutta kirjastolla on eri tarpeiden joustavampi palveleminen. Kirjastossa on etätyöskentelypaikkoja, tiloja hiljaiselle työskentelylle, lehtienlukusali ja vuokrattava monitoimitila tieto- ja viestintäteknologia -varustuksella. Nuortenosastolla hyllyt rajaavat rentoa oleskelutilaa ja lastenosastolla on ”lukukuutioita” perinteisten tuolien sijaan.

Erikoisuutena kirjastolla on Suomen tasolla poikkeuksellisen hyvä – ja tunnustettu - aforismikokoelma, joka siirtyy muutossa Campukselle.

Campuksen nuorisotila täydentää kokonaisuuden

Keskiössä ovat nuoret riippumatta siitä, missä he Campuksella ovat. Kahden luokan kokoinen nuorisotila omalla keittiöllä ja liikkuvalla väliseinällä on kirjaston välittömässä yhteydessä. Koulun puolella olevat tilat, kuten mediateekki, ovat kaikki tarvittaessa nuorisotoimen käytössä. Toimintojen sijoittuminen kuvastaa tämän päivän ajattelua eri tahojen joustavasta yhteistyöstä, jota Vihdissä on aikomuksena syventää. Nuorisotoimen toimintaa onkin suunnitteilla myös koulunaikaan. Nuorisotila aloittaa toimintansa kirkonkylän Campuksella viimeistään syyskuussa.

Vihkiäiset ja Vihdin koululaitosjuhla järjestetään tammikuussa 2020

Vihdissä ”korkeamman kansakoulun perustaminen pitäjään” otettiin esille kuntakokouksessa 30.1.1870. Campuksen vihkiäiset on suunniteltu pidettäväksi 30.1.2020. Tällöin koululaitoksen 150 –vuotisjuhla yhdistyy uuden koulurakennuksen vihkiäisiin.