Vihreä siirtymä haastaa työelämää – uusi hanke selvittää siirtymän koulutus- ja osaamistarpeita

Etla: Toimialan vaihtaminen yllättävän yleistä suomalaisyrityksissä, radikaali alanvaihto on lisännyt tuottavuutta 28.3.2022

Kun yritys vaihtaa kokonaan toimialaa, on sillä pääsääntöisesti ollut positiivinen vaikutus tuottavuuteen, ilmenee tänään julkaistusta Etla-tutkimuksesta. Vaikutusten laatu riippuu niin kyseessä olevasta toimialasta kuin vaihdoksen ajankohdastakin. Jos alanvaihto ei ole radikaali vaan vähittäinen, on sillä pääsääntöisesti ollut negatiivisia vaikutuksia tuottavuuteen. Yritysten alanvaihdokset ovat yllättävänkin yleisiä Suomen yrityskentässä. 2000-luvun yrityksistä, jotka jatkavat toimintaansa edelleen, peräti neljäsosa on vaihtanut toimialaa.